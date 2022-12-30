نصائح لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي خلال الامتحانات.. «بلاش موبايلات»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قدمت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، نصائح للطلاب لاجتياز امتحانات النصف الدراسي الأول، وبعض الخطوط العريضة لأهم الإجراءات التي يجب وضعها في الحسبان من قبل طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.

نصائح لاجتياز الامتحانات

بداية، ممنوع الدخول بكتاب المادة خلال الامتحان، إذ يسمح بالاستعانة بورقة المفاهيم فقط، كذلك ممنوع الدخول بورق مسودة، إذ وجه وزير التربية والتعليم، بأن يكون هناك في الجزء المقالي مساحة مناسبة يستخدمها الطالب كمسودة.

وبالنسبة لأسئلة الاختيار من متعدد، أشار الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، لواضعي الأسئلة، بضرورة الالتزام بأن خطوات الحل لها خطوة أو خطوتين فقط، وسيتم توفير بديل ورقي احتياطي في حالة وجود مشكلات تحول دون اتمام الطلاب للامتحان الإلكتروني.

واستكملت «الحزاوي» في بيان، أنه يفضل تجنب المحمول في اللجان حتى لو كان مغلقًا، وإلا سيتعرض الطالب لعمل محضر غش، كما أن هناك تشديد على التعامل بصرامة وحزم مع الغش بكافة الأشكال.

ويفضل ارتداء الزي المدرسي في أيام الامتحانات توفيرًا للوقت، وتحقيق الالتزام والانضباط، والحرص على الوصول قبل موعد الامتحان بوقت مناسب حتى يكون هناك استرخاء قبل بداية الامتحان، إذ يجب وضع في الاعتبار إمكانية التأخير بسبب ازدحام المرور.

وشددت على ضرورة إحضار جميع الأدوات المدرسية كالأقلام والآلة الحاسبة، توفيرًا للوقت في استعارة الأدوات من الغير، كما أن هناك مراقبين يرفضون ذلك، لأنه قد يكون مصدر ضوضاء في اللجنة أو الغش.

مناشدة لواضعي الامتحانات

وناشدت «الحزاوي»، واضعي امتحانات نصف العام الدراسي الأول بضرورة الصياغة السليمة لغويًا وخالية من الأخطاء الإملائية للامتحان، بحيث يسهل على الطلاب قراءة الأسئلة.

وتحديد الدرجات أمام كل سؤال وتكون الدرجات بناء على مستوى الصعوبة وحسب نواتج التعليم التي يقيسها السؤال، بالإضافة إلى عدم تكدس ورقة الأسئلة بحيث تربك الطالب عند قراءتها مع الاهتمام بحسن طباعة الامتحانات، خصوصًا أن هناك شكاوى من أولياء الأمور في عدم وضوح سؤال الخريطة خاصة فيترتب عليه خطأ الطالب في الإجابة.

تدرج صعوبة الأسئلة بحيث تتناسب مع الفروق الفردية للطلاب، وضرورة تناسب عدد الأسئلة مع الوقت الزمني وأن تغطي الأسئلة كل المنهج الدراسي وتقيس جميع المستويات المعرفية، فضلًا عن وضع أسئلة إجاباتها واضحة بحيث لا يحدث اختلاف بين المعلمين أنفسهم على إجاباتها.

وأكدت ضرورة تهيئة الجو المناسب داخل اللجان، كي يستطيع الطلاب الحل في هدوء وتركيز.