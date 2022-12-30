طريقة عمل المنين المقرمش.. «مذاقها شهي وتكاليفها بسيطة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تصدر البحث عن طريقة عمل المنين المقرمش، محرك جوجل الشهير، إذ تبحث ربات المنازل خاصة السيدات عن مخبوزات مقرمشة، بمذاق مميز يُقدم مع الشاي أو الحليب خلال وجبة الإفطار، نظرًا لمذاقها الشهي وسهولة تحضيرها، وقلة تكاليفها، كما يمكن تحضيرها للأطفال في المدرسة، أو تناولها بين الوجبات مع العصائر الطبيعية.

طريقة عمل المنين المقرمش

ويقدم «هن» خلال السطور التالية، لربات المنازل، طريقة عمل المنين المقرمش، وفقًا لما قدمته الشيف «نجلاء الشرشابي» من خلال برنامجها المذاع عبر فضائية «CBC» سفرة.

- مقادير عمل المنين المقرمش

كيلو دقيق

2 ملعقة كبيرة خميرة فورية

1 ونصف كوب سمن

كوب ماء دافىء

رشة ملح

ملعقة كبيرة سكر

شمر حَب

2 ملعقة كبيرة سمسم محمص

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

طريقة عمل المنين المقرمش

- احضري كوبًا من الماء البارد، واذيبي الخميرة، ثم ضيفي إليها ملعقة من السكر، واتركيها حتى تخمر جيدًا.

- على الجانب الآخر، احضري وعاء، واخلطي الدقيق مع الملح، السكر، الشمر، والسمسم، ثم اسكبي الخميرة الفورية.

- ضيفي فيما بعد، السمن الذائب والماء، وقلبي جيدًا حتى تحصلي على عجينة لينة مع القوام المتماسك.

- في الخطوة التالية، غطي العجينة، واتركيها لمدة تقترب من نصف ساعة حتى ترتاح ويتضاعف حجمها.

- فيما بعد، افردي العجينة بالنشابة على سطح صلب، ورشيها بالقليل من الدقيق.

- قطعى العجينة على شكل أصابع رفيعة، ثم رصيها في صينية مدهونة بالقليل من الزيت.

- ادخلي صينية المنين إلى الفرن على أن يكون مُسخن من قبل على درجة حرارة 180 مئوية.

- انتظري حتى تمام النضج وأن يحمر وجهها.

- ضعي المنين المقرمش في طبق للتقديم، وتقدم بجانب الشاي.