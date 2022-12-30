هدية رأس السنة تغير حياة طبيبة أمريكية.. «فقدت الوعي من الفرحة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يستعد الناس في جميع أنحاء العالم لاستقبال العام الجديد 2023، من خلال إعداد الحفلات وإحضار الهدايا المختلفة وارتداء الملابس والأحذية باللونين الأحمر والأخضر، مع إعداد شجرة الكريسماس وتزيين المنازل استعدادًا للأجواء الجديدة، خاصة «بابا نويل»، تلك الشخصية الخيالية التي ترتبط بعيد الميلاد، وهو رجل عجوز يرتدي سترة يطغى عليها اللون الأحمر بأطراف بيضاء ويغطي وجهه لحية ناصعة البياض، ويحمل في يده هدايا مختلفة يُسعد من خلالها الأشخاص خاصة الأطفال، الذي يهبط من مداخن مدافئ المنازل أو من النوافذ المفتوحة والأبواب، تاركًا «سيكريت سانتا» ومن ثم يخرج في هدوء.

سيكريت سانتا غير حياتها

وحالف الحظ، سيدة أمريكية تدعى لوري جينز، من لويزفيل، تعمل في أحد مراكز طب الأسنان، إذ غيّر «سيكريت سانتا» حياتها في دقائق معدودة، وتحولت من سيدة من طبقة متوسطة إلى مليونيرة بحوزتها آلاف الدولارات، من تذكرة «يانصيب» وصلتها في حفل لعبة تبادل هدايا عطلة الأعياد إلى مقر عملها، احتفالًا برأس السنة الجديدة، وفق «KFDA NEWS».

الحكاية بدأت من خلال تبادل السيدة الأمريكية الهدايا مع زملائها في العمل، لينتهي بها الأمر بالحصول على تذاكر «يانصيب» بعد أن حصل زميل لها على بطاقة هدايا بقيمة 25 دولارًا، وبمجرد خدشها البطاقة التي حصلت عليها، كانت المفاجأة بحصولها على 175 ألف دولار: «التذكرة الأولى كانت بمبلغ 50 دولارًا، والثانية كانت تحتوي على المبلغ الضخم، الذي أثار حالة من الصدمة داخل مكتب العمل، الجميع أخرج آلاتهم الحاسبة لحساب المبلغ الذي حصلت عليه».

وتذكرة اليانصيب التي حصلت عليها طبيبة الأسنان الأمريكية، يحصل عليها 1 فقط من 1.08 مليون، ويعادل المبلغ الذي حصلت عليه نحو 4 ملايين و328 ألف جنيه مصري: «سانتا غير حياتي، لا أصدق ما حدث معي، فقدت الوعي من الفرحة».

تسديد قروض وتصليح سيارة العائلة

فيما عبر الزوج عن المبلغ الذي حصلت عليه زوجته من«سيكريت سانتا»، قائلًا: «لم نصدق أنفسنا من الفرحة، اعتقدنا في البداية أنها لم تنظر إلى التذكرة بشكل صحيح، ولكن بعد ذلك سمعنا أشخاصا خلفها يحتفلون في بداية رأس السنة الجديدة واحتفالات الكريسماس».

وعن ما ستفعله طبيب الأسنان مع المبلغ التي حصلت عليه، قالت: «سأنفق جزءًا منه في سداد القروض التي أخذتها بسبب ابنتي الطالبة وسداد أقساط مدرستها، وجزءًا آخر سأنفقه على سيارة الأسرة».