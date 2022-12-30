طقس شديد البرودة.. نصائح للوقاية من الإصابة بالإنفلونزا في رأس السنة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يستعد الجميع لاستقبال العام الجديد 2023، بدءًا من اليوم وحتى الأحد المقبل، بالخروج والتنزه في الأماكن المختلفة، لكنهم ربما يعرضون أنفسهم للإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس شديد البرودة على أنحاء البلاد.

حالة الطقس في رأس السنة

وتختلف حالة الأمطار من المحافظات الساحلية والقاهرة، إذ تكون الأجواء ممطرة على السواحل الغربية وشمال الوجه البحري للبلاد.

بينما في القاهرة وباقي المحافظات، تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة بدءا من اليوم وحتى الثلاثاء المقبل، ليكون الطقس باردًا ويصاحبه سقوط أمطار بين خفيفة ومتوسطة، لذا يقدم موقع «هن» لربات البيوت نصائح عدة من أجل تجنب الآثار انخفاض الحرارة الشديد، نتيجة تأثير الرتفع الجوي السيبيري.

نصائح لتجنب الإصابة بالبرد

وفي هذا الصدد، قدمت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، لتفادي نزلات البرد وآثار الطقس المنخفض، وهي كالآتي:

ممنوع خروج كبار السن والأطفال في الأوقات المبكرة من الصباح والمتأخرة من الليل.

يجب على الأطفال ارتداء طبقات إضافية تحت الملابس من عمر سنتين طبقة واحدة وللرضع طبقتين.

تناول الأطعمة التي تعزز من المناعة مثل الخضروات ذات الأوراق الداكنة والفواكه الطازجة.

تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي مثل الفلفل الأحمر والبرتقال واليوسفي.

تناول المشروبات التي تعزز المناعة مثل القرفة والزنجبيل.

خلال المطر، يجب الحرص على ارتداء جاكت واقي من المطر، وحمل شمسيات.