مي عمر بعد فوزها بالمركز الثامن بـ«أجمل 100 وجه في العالم»: فخورة إني مصرية

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

حصلت الفنانة مي عمر على المركز الثامن بمسابقة «أجمل 100 وجه في العالم»، كأول فنانة مصرية تصل للنهائيات في تلك المسابقة وتفوقت على الكثير من النجمات والفنانات العالميات، وعبرت عن سعادتها بهذا الفوز واللقب عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، إذ نشرت صورة لها تحتفل بها مع جمهورها ومحبيها ومتابعيها.

تفوقت على بطلة ووندر وومان

وأرفقت الفنانة مي عمر، تعليقًا على الصور التي شاركتها بالحديث عن اللقب الجديد التي حصلت عليه، قائلةً: «سعيدة جدًا بفوزي في مسابقة أجمل 100 وجه في العالم وحصولي علي المركز الثامن، وإني أكون أول مصرية تكسب وتصل للنهائيات، وكمان في العشرة الأوائل متقدمة علي نجوم عالميين زي جال جادوت بطلة ووندر وومان التى حصلت علي المركز الـ12».

وتحدثت الفنانة عن أسرار وكواليس في المسابقة من بداية المشاركة وصولًا للنهائيات، إذ قالت: «أكتر من حد من مصر اترشح للتصفيات قبل كده ولكن دي أول مرة فنانة مصرية تكسب وتعدي التصفيات وتوصل للنهائيات، دي حاجة مفرحاني عشان سببين، الأول إني كسبت في مسابقة عالمية مهمة زي دي والحاجة التانية إني اللي كسبت فنانة مصرية بتحب أي مكسب أو اتنتصار يحققه أي مصري، مصر هي بلد المبدعين والعظماء».

إشادات وتهاني

الكثير من التهاني تلقتها الفنانة مي عمر، على اللقب الجديد الذي حصلت عليه وأُضيف لرصيدها ومشوارها الفني، وكان من بينهم الفنان أحمد زاهر، الذي علق قائلًا: «تستاهلي يا حبيبتي»، كما علق أيضًا الفنان عصام السقا على المنشور قائلًا: «مبروك يا ميوش».

الفنانة مي عمر، واحدة من أكثر النجمات اللاتي حصلن على شعبية كبيرة وتصدرت الصفوف الأولى، خاصة بعد تقديمها مسلسل «لؤلؤ» مع الفنانين أحمد زاهر وإدوارد.