صاحبة صوت «حسونة» بعد انتشار فيديو «كيس الخضار»: مش هسيب حقي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«عزيزي الراكب برجاء الالتزام بتعليمات الهيئة العامة لمترو الأنفاق».. صوت سيدة اعتاد عليه ملايين الناس يوميًا من ركاب القطار السريع أو مترو الانفاق، لكنهم لم يروا صاحبة هذا الصوت التي هي نفسها مؤدية صوت شخصية «حسونة» بطل المسلسل الكرتوني الشهير «بكار»، ليعود اسم السيدة سهير البدراوي لتصدر «جوجل» بعد أن ظهرت مؤخرًا في مقطع فيديو تؤدي صوتها الشهير في عربة المترو وصوت «حسونة» صديق الطفولة لجيلي التسعينات والألفينات.

مقطع فيديو لـ سهير البدراوي

في مقطع فيديو قصير عبر السوشيال ميديا، ظهرت السيدة سهير البدراوي وهي تؤدي المقطع الصوتي الشهير في عربة المترو «عزيزي الراكب برجاء الالتزام بتعليمات الهيئة العامة لمترو الأنفاق»، بالإضافة إلى صوت «حسونة»، ليعود ذكرها من جديد ويستعيد جيل التسعينات صوتها الذي رافقهم رحلة الطفولة حتى أصبحوا آباء وأمهات، ليعلق على الفيديو آلالاف المتابعين ليعبروا عن اشتياقهم لتلك الشخصيات الكرتونية.

سهير البداروي: ماكنتش عارفة إني بتصور

على الرغم من أن مقطع الفيديو الذي انتشر لسهير البدراوي، إلا أنها لم تكن تعرف بتصويره، وقالت لـ«هن»: «انتشار الفيديو زعلني جدًا، علشان ماكنتش عارفه إني بتصور، صاحب الفيديو قالي إنه حابب يسجل صوت يكون ذكرى لأولاده بصوت بكار وحسونة، وأقول فيه تعليمات للصغار عن الكورة وأنهم ميتعصبوش، لو كان عرفني كنت على الأقل ماطلعتش وأنا شايلة كيس الخضار، ومش هسكت غير لما أخد حقي من صاحب الفيديو ويتسجن أو يدفع غرامة»، وتؤكد أن انتشار الفيديو بهذه الطريقة والتصوير بهذا الشكل لم يكن بإرادتها، وأن صاحب الفيديو استغل وجودها وصورها وبعدها نشر المقطع دون علمها.