والدة الطفلة «سجدة» بعد مشاركتها في «قادرون باختلاف»: البروفات استمرت 3 شهور

القاهرة - سمر حسين - ماما

كانت واحدة من الأطفال اللواتي لفتن الأنظار إليهن بخفة الدم التلقائية التي ظهرت خلال احتفالية «قادرون باختلاف»، في قاعة المنارة، للنسخة الرابعة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، قدمت عروضًا تمثيلية وغنائية رفقة الفنانة هنا الزاهد، التي حدث بينهن لقطات عفوية، وهي على كرسيها المتحرك، إذ أشاد بها الرئيس هي وزملائها من ذوي الهمم الذين حققوا نجاحًا ساحقًا أبهر الحضور خلال الاحتفالية، هي الطفلة سجدة إسلام.

مشاركتها في «قادرون باختلاف»

والدة الطفلة سجدة إسلام، تحدثت لـ«الوطن» عن كواليس مشاركة ابنتها من ذوي الهمم في احتفالية «قادرون باختلاف» في النسخة الرابعة له بحضور الرئيس السيسي، إذ قالت: «كان هناك ورشة تمثيل وغناء شاركت بها قبل 3 أشهر واستطاعت اجتيازه، وكان هناك استعراض ورآها خلاله الفنان هشام جمال وأعجب بها وبموهبتها الفنية وعرض مشاركتها في العرض التمثيلي في احتفالية قادرون باختلاف أمام الرئيس السيسي، مع الفنانة هنا الزاهد ومحمود حميدة».

وتابعت والدة الطفلة سجدة إسلام، عن كواليس العرض التمثيلي التي شاركت به ابنتها قائلةً: «كانت البروفات لمدة 3 أشهر أقمنا خلالها في القاهرة كوننا من محافظة الإسكندرية، البروفات كانت كل يوم من الصباح حتى المساء».

وعن شعور ابنتها بعد وقوفها أمام الرئيس السيسي، قالت والدة «سجدة»: «من وقت ما تم تدشين احتفالية قادرون باختلاف، وهي تتمنى المشاركة بها واثبات ذاتها أمام الجميع أنها قادرة على تحدي المستحيل، إذ إنها تعاني من عيب خُلقي ولدت به أثر على الجزء السفلي من جسدها، وشغفها ذات في المشاركة في الفن والتمثيل وعروض الأزياء والموضة، هي كانت مبسوطة جدا وأتصورت مع كل الفنانين وبقوا صحاب خاصة الفنانة هنا الزاهد، حلمها اتحقق أخيرًا وقابلت الرئيس».