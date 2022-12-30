طريقة تعليم ابنك تنفيذ مشروع مربح منذ الصغر.. خطوات بسيطة لا تعطله عن الدراسة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

إنشاء مشروع وتحقيق الاستقلالية هدف كل شاب وطفل لديه طموح، ويحاولن ربات المنزل مساعدة أبنائهم في تحقيق طموحهم دائمًا في فتح مشاريعهم الخاصة وتأسيس أفكار ومجالات خاصة بهم بدافع تحقيق هوايتهم وممارسة الأعمال والقدرة على التغيير في حياتهم، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن» كيف تعلمين أولادك إعداد خطة عمل ومساعدتهم على فتح مشروعات خاصة بهم.

قالت «نور جلال»، إحدى مدربين فريق مبادرة «بادر» التابعة لوزارة الشباب والرياضة، لتنمية فكرة ريادة الأعمال ونشر الوعي بين الشباب، لـ «هُن» إن تعليم الأم الطفل العمل على خطة دقيقة وواضحة يعزز مهاراته في معرفة ما المشروع الذي يسعى إليه وكيف يبني المشروع الخاص به، وذلك يحدث من خلال عدة خطوات، وهي كالتالي:

خطوات إعداد مشروع

- كتابة تعريف عن العمل أو المشروع الذي يأمل إليه.

- تحديد الأهداف الخاصة بالعمل الذي يريده، من خلال وضع مجموعة من الأهداف التي يريد تحقيقها.

‏- وضع استراتيجيات أساسية تساعد على تنفيذ خطة العمل من خلال معرفة الأشياء الذين سيطلبونها في العمل.

- تقديم وصف للمنتجات أو الخدمات الذي يريد أن يقدمها.

- وضع مقترح لاسم ووصف لطبيعة أو نوعية المُنتجات أو الخدمات المُقدَّمة.

‏- وضع مقترح للميزانية المالية.

- الوقت المتوقع إنشاء من خلاله خطة العمل.

- ضروري أن تعلميه التعاون من خلال أنه مع من يريد مشاركة المشروع وذلك من خلال توزيع المسئوليات والأدوار.

‏ - إنشاء جدول به خطط بديلة ومقترحات لخطة العمل.

‏- إدراك الترابط بين مكونات العمل.

‏- استخدام خطة العمل في تطوير وتحسين طبيعة التوقعات المُتعلقة بالعديد من الأشياء مثل تكاليف البيع والشراء.

وأضافت «جلال» أن من المهم توفير كل مستلزمات الطفل الذي يريدها حتى لو بنسبة بسيطة أو أشياء رمزية حتى تتركي له العنان في كيفية مساعدة نفسه، ولا ينبغي أن تُترك الأمور عشوائية بل يجب تنظيم وقت الطفل بحيث تكون ساعات الدراسة محددة وساعات العمل محددة، وذلك سيعلمه كيفية إدارة الوقت ويساعده في أن يقبل على تحقيق المشروع الخاص به.