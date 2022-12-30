لايف ستايل

تصميمات أظافر شتوية أنيقة تليق بـ2023.. بينها الفضي والذهبي

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القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

موضة أظافر 2023

قد تبدو تصاميم الأظافر معقدة، لكنها ستجعل أظافرك تبدو رائعة مع الجل بوليش والأكليريك، دللي نفسك بإضفاء مظهر جمالي عليها للاحتفال بالسنة الجديدة 2023، يمكنك استخدام الزهور والقلوب والأقواس والأحجار الكريمة والعديد من هذه العناصر الجميلة لإنشاء هذه التصميمات البسيطة والأنيقة، وفيما يلي أبرز تصميمات الأظافر للسنة الجديدة بحسب موقع مجلة elle المتخصص في الموضة ولايف ستايل.

تصاميم أظافر رأس السنة 2023

الوقت حان لوضع مكياج عين سموكي براقة وارتداء زي جديد للعام الجديد، وبالطبع، اكتشفي أظافر العام الجديد، وودعي الألوان الربيعية القديمة.

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والتصميمات التالية هي أفضل أفكار وتصميمات لأظافر السنة الجديدة 2023، سواء كنت تحب فن الأظافر البسيط أو اللمعان الكامل.

اللون الأسود مع الذهبي أو السيلفر شائع للغاية للعام الجديد، خاصة إذا كنتي تخططين للاحتفال والسهر مع بداية العام الجديد في الـ12 بعد منتصف الليل.

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عندما يتعلق الأمر برأس السنة الجديدة، قد يكون اللون الأسود هو اللون الأكثر احتفالية، خاصةً عند إقرانه باللامع، وإذا رغبتي في تصميم بسيط اختار الأسود مع النجوم.

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ويمكنك أيضا عمل أظافر بسيطة بتصميم تقليدي باستخدام اللون الأحمر والأبيض، مع تصاميم الثلوج وبابا نويل والزهور. 

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MO Nasa

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