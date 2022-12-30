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«دينا فتحي» تحول فصول المدرسة إلى لوحات فنية احتفالا برأس السنة

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«دينا فتحي» تحول فصول المدرسة إلى لوحات فنية احتفالًا برأس السنة

بدأت رحلة الإبداع منذ سنوات فمنذ نعومة أظافرها وهي على طريق الفن وتطورت إلى أن وصلت إلى مرحلة الاحترافية، إنها «دينا فتحي» اكتسبت موهبة الرسم دون مُعلم ونمت موهبتها بالمرحلة الابتدائية، عندما بدأت في رسم الشخصيات الكرتونية المحببة إليها، وكبرت معها الموهبة حتى نقلتها إلى الأطفال وفكرت في كيفية الاحتفال برأس السنة بشكل مختلف للخروج عن المألوف.

شغف يتحول إلى إبداع

دخلت دينا كليه الآداب قسم فلسفة وتخرجت في عام 2011، ولكن حبها وشغفها بفن الرسم جعلها ترى كل شيء من حولها لوحة فقررت بدء رحلتها واستغلال شغفها لنقل موهبتها وتدريس الرسم للأطفال، وقالت دينا لـ«هُن» «إن ذلك إيمانًا منها بمبدأ إن الرسم نشاطًا متصلًا بطبيعة الإنسان ويعتمد بشكل أساسي على الموهبة والحب والعين» وباستخدام خامتها وأدواتها وأعمالها الفنية نقلت طاقة الرسم إلى الأطفال.

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الفن دعامة رئيسية للأطفال

حولت الفتاة الثلاثينية كل الفصول المدرسية إلى لوحات فنية رائعة فمنذ 12 عامًا وهي اختارت طريق الإبداع لتخط أجمل اللوحات الفنية وتحول الأوراق والحوائط البيضاء إلى ألوان تنطق لحنًا مرئيًا، فحولت المدرسة إلى عالم من البهجة وخلال هذه الأيام أدخلت مظاهر رأس السنة لتفرح الأطفال وترسم البسمة على وجوههم، وشاركت الأطفال في الرسم والتلوين لإدخال السعادة إليهم.

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وقالت عن رسوماتها إنها تحاول دائمًا تحويل الأدوات التقليدية إلى مجسمات وأغراض مميزة لخلق البهجة بإحساس جمالي، ليتم تنمية القدرات والمهارات الفنية للأطفال حتى ترفع من شأن الرسم، ولتعبر عن الروح الإنسانية فالاهتمام بهوايات الأطفال وإفساح المجال لهم يعتبر دعامة رئيسة لتكوين الإبداع بالطفل، للإسهام في نموه الاجتماعي والنفسي وتطوير مداركه بالفن والثقافة.

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أُمنية دينا لخلق وجهة فنية بالرسم

تمكنت من خلق وجهة فنية للمدرسة بخلق الإبداع فيها، وتشجيع مواهب الأطفال لترسيخ فيهم حب الرسم وصقل مواهبهم والسعي إلى تركيز انتباههم وخلق الموهبة بداخلهم، وأضافت أنها تتمنى تنمية موهبة الرسم في كل طفل بكل أنواع الألوان والخامات، وأنها تريد افتتاح مكان خاص بها للأشغال الفنية بالإضافة إلى تعليم الرسم للجميع عن طريق تنفيذ دورات تدريبية مختلفة.

نصيحة إلى كل أم

ونصحت «دينا» الأمهات بأن تكتشف موهبة الرسم في طفلها في سن صغير لخلق فنانًا مبدعًا، وأضافت أن هناك العديد من الخطوات التي تساعد على اكتشاف وتنمية موهبة الرسم عند الأطفال مثل التحدث معه عن موهبته وماذا يريد أن يرسم وإطلاق العنان له في التخطيط والكتابة والرسم على الأوراق البيضاء، واقتناء بعض الأدوات البسيطة لكي يستخدمها في الرسم.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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