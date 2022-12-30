الامارات | 8 نصائح لتبقى آمناً على «الإنترنت»

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شكرا لقرائتكم خبر عن 8 نصائح لتبقى آمناً على «الإنترنت» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لا تخلو تجربة السفر على المواقع الاجتماعية وشبكات عوالم الإنترنت بشكل عام من الأخطار والمشكلات المختلفة، بل تشكل أحياناً كثيرة خطراً على حياة الأفراد، الأمر الذي يدفع الشركات العالمية إلى أن تتسابق على إصدار وتحديث تطبيقات الأمان التي تعرضها، ودعوة المزيد من المبحرين حول العالم إلى اعتمادها، ومن ثم توخي الحذر واليقظة في التعامل مع التهديدات المتعددة، التي استعرضها موقع برامج الحماية العالمي «كاسبرسكي» لمستعملي الشبكات حول العالم لتوفير أفضل حماية.
للإطلاع على الـ8 نصائح، يرجى الضغط على هذا الرابط.
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