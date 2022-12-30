الامارات | طهاة في دبي يستعرضون رحلة الزبدة من المزرعة إلى الأطباق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعرض نخبة من عشاق الطعام ومؤثري وسائل التواصل الاجتماعي في دبي، من خلال إطلاق كتيب جديد بعنوان Butter Up مراحل تصنيع زبدة الألبان من المزرعة إلى الأطباق.

وتتميز النسخة الرقمية من الكتيب، المتاحة الآن عبر الإنترنت، بجولة استضافها الاتحاد الأوروبي ومجلس الألبان الفرنسي، مع مجموعة من أبرز الطهاة والمؤثرين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، ومن بين الذين شاهدوا عن كثب أهمية الزبدة الفرنسية في المطبخ: الشيف محمد شبشول، وسعاد شما من مدونة «ليدي سباتولا» الشهيرة، والطاهية السعودية خلود العلاقي، والكاتبة والمدونة زهرة عبدالله.

وتمكن الطهاة والمؤثرون - كجزء من الجولة - من تجربة كيفية صنع الزبدة وإنتاجها في الريف الفرنسي قبل القيام برحلة إلى بعض أشهر الفنادق والمطاعم في باريس.

وقالت مديرة الاتصالات الدولية في مجلس منتجات الألبان الفرنسي، ماري لور مارتن: «كان من المثير للاهتمام تعريف ضيوفنا بتقليد صنع الزبدة منذ قرون، حيث أتيحت لهم الفرصة خلال رحلتهم لمشاهدة مرحلة الحلب في عملية صنع الزبدة عن كثب، عندما زاروا مزرعة ألبان مخصصة في بلدة ماتشيكول غرب فرنسا، حيث يتم تنفيذ لوائح صارمة للنظافة لتجنب التلوث البكتيري - كجزء من عملية الحلب - كما يتم وضع شروط الخمس نجوم للأبقار للحصول على حليب لذيذ».

وقد أتيحت الفرصة للذواقة بعد رؤية كيفية خلط الحليب وتحويله إلى زبدة لمقابلة طاهي المعجنات الشهير الحائز جائزة أفضل حِرفي في فرنسا، جورج لارنيكول، والذي يعتبر واحداً من أعظم طهاة المعجنات في كل العصور، حيث قدم لارنيكول نظرة شاملة حول كيفية صنع الزبدة، وهو مكون يستخدمه في وصفة معجنات بريتون الكلاسيكية، والتي تم ذكرها أيضاً في الكتيب.

في هذا السياق، علق لارنيكول قائلاً: «أنا أعشق الزبدة كثيراً، فعلاقتي بالزبدة علاقة حب، إذ تحتوي الزبدة ذات النوعية الجيدة على نسبة عالية من الرطوبة دون إضافة أي ماء». ويسلط الكتيب الضوء أيضاً على أهمية العلاقة بين المزارعين والطهاة.

وعلق الشيف العالمي ماتيو بيرو، المعروف بنهجه المستدام في الطهي الحائز «نجمة ميشلان»، قائلاً: «كل طبق في القائمة هو قصيدة يتم إنتاجها من الأرض والمياه المحلية، ويتم الحصول عليها من العديد من المنتجين في النهر وحوله، حيث أسهم هذا الالتزام في فوزنا بـ(نجمة ميشلان) الخضراء لفن الطهي المستدام».

جورج لارنيكول:

• «علاقتي بالزبدة علاقة حب».

ماتيو بيرو:

• «كل طبق في القائمة هو قصيدة».