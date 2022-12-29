الأكثر برودة في 2023.. نصائح للأمهات وكبار السن للتعامل مع الكتل الهوائية الباردة

القاهرة - سمر حسين - ماما

تتابع الأمهات في الوقت الراهن، حالة الطقس بصفة مستمرة لحماية أبنائهن وأسرهن من آثار الطقس السيئ، بعدما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد، أن مصر ستتأثر بالمرتفع الجوي السيبيري، الذي يعد من أهم الظواهر التي ستؤثر على المواطنين في مصر خلال فصل الشتاء، وتصل الحرارة فيه إلى 50 درجة تحت الصفر في الدول الأوروبية، فهو الأكثر برودة في عام 2023.

وفي ظل ما تعرضت له كندا، من انخفاض حاد في درجات الحرارة، وتجمد شلالات نياجرا جزئيًا، فيما توفي 63 شخصًا، بسبب البرد القارس الناتج عن المرتفع الجوي، بحسب وسائل الإعلام الأمريكية، فإن الأمهات يبحثن عن نصائح وزارة الصحة من أجل تجنب نزلات البرد، ووقاية أسرهن من تأثير انخفاض درجات الحرارة، فضلًا عن متابعة نشرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

المرتفع السيبيري يؤثر على فصل الشتاء

وذكرت «الأرصاد الجوية»، في بيان صدر عنها، أنّ المرتفع الجوي يؤثر على مصر في فصل الشتاء عامة، إذ تنخفض فيه الحرارة بشكل ملحوظ، وتكون الكتل الهوائية القادمة إلى مصر من أوروبا شديدة البرودة، لكن الكتل الهوائية الباردة لن تصل إلى 50 تحت الصفر.

حالة الطقس خلال الأيام الأربعة المقبلة

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد، أن حالة الطقس غدًا ستشهد تغيّرات مفاجئة، تُنذر بسقوط أمطار متفاوتة الشدة على ساحل البحر المتوسط حتى شمال الصعيد، بخلاف تكوّن السحب والشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر، التي ربما تعوق الرؤية على بعض الطرق، ناصحة المواطنين بضرورة التزام المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

وأشارت إلى أنّ شمال البلاد سيتأثر بكتلٍ هوائية قادمة من جنوب أوروبا، تؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة، ويُقابلها امتداد لمنخفض جوي قادم من طبقات الجو العليا.

وتصل درجات الحرارة على محافظات القاهرة الكبرى، خلال فترات الليل، إلى 9 درجات مئوية، بفضل تأثير المرتفع السيبيري، كما تسجل 10 درجات مئوية على محافظات الصعيد، بدءا من السبت المقبل، وحتى يوم الأربعاء الموافق 4 يناير، الذي تصل الحرارة فيه على شمال الصعيد 9 درجات مئوية.

ويُقدم هُن خلال السطور التالية، نصائح للأمهات وربات المنازل لحماية أسرتها وكذا المسنين من تأثير انخفاض درجات الحرارة بسبب المرتفع الجوي السيبيري، وكذا مع تغير الطقس غدًا الجمعة.

نصائح من «الصحة» للوقاية من آثار انخفاض الحرارة

وتزامنًا مع تأثر البلاد بالمرتفع الجوي السيبيري، وانخفاض درجات الحرارة، قدّمت وزارة الصحة والسكان، نصائح عدة للمواطنين لتجنب آثار انخفاض درجات الحرارة، والوقاية من الإصابة بالفيروسات التي تنشط خلال في الشياء منها فيروس الإنفلونزا.

وشددت الوزارة على ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة، التي تساعد على التدفئة، وتتكون من طبقات متعددة من الملابس، حتى تُحافظ على درجة حرارة الجسم، إضافة إلى تناول الأطعمة الصحية، التي تساعد على تقوية المناعة، وتحافظ على الصحة، مع شرب المشروبات الساخنة منها «الشاي، والشوكولاتة الساخنة».

نصائح لكبار السن والأطفال

كما وجهت نصائح خاصة للأطفال وكبار السن، الذي يعانون من ضعف في المناعة، بعدم الخروج من المنازل إلا عند الضرورة القصوى، وكذا يجب عليهم ارتداء الكمامات الواقية، واستخدام البخاخات والمعقمات.