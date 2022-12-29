ابنة بيليه تحتضنه بفراش المستشفى.. تفاصيل ظهوره الأخير ورسالتها المؤثرة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أسدل الستار على أسطورة الكرة البرازيلية بيليه، بعدما رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 82 عاما، وذلك بعد صراع طويل مع مرض سرطان القولون، إذ تدهورت حالته الصحية خلال الفترة الأخيرة، وفي الشهر الأخير له في المستشفى كانت ابنته هي حلقة الوصل بينه وبين العالم كله.

ورحل الجوهرة السمراء بعد معاناته مع مشاكل فى الكلى والقلب ما قلل من قدرته على الحركة وأجبره على استخدام مساعد المشي أو كرسي متحرك.

ابنة بيليه تحتضنه في المستشفى

كلمات مؤثرة حملت الكثير من محاولات التشبث بجسد والدها الذي انهكه التعب على فراش المستشفى ، ظهرت إبنة اللاعب بيليه، كيلي كريستينا ناسيمنتو، منذ عدة أيام وهي تنام إلى جانبه في سرير المستشفى، لتظهر وهي تعانقه مرفقة بعبارة «ما زلنا هنا، في الكفاح وفي الإيمان. ليلة أخرى معًا».

عناق كبير وطويل من الابنة، لوالدها صاحب الـ82 عامًا، والذي لم يظهر في الصورة سوى جانب واحد من وجهه. وقبل وفاة بساعات كتبت ابنة بيليه رسالة حزينة ومؤثرة أكدت أنهم يعيشوا حالة من اليأس، ونشرت صورة عائلية تخلو من والدها وكتبت معلقة عليها: «يصعب تفسير هذه اللحظات، أحيانًا يكون هناك الكثير من الحزن واليأس، وأحيانًا نضحك ونتحدث عن ذكريات ممتعة.. أكثر ما نتعلمه من كل هذا هو أننا يجب أن نبحث عن بعضنا البعض، ونتشبث ببعضنا البعض».

وبعد وفاة بيليه نشرت ابنته صورة تظهر فيها أيادي أسرته ويده متشابكة سويا ودونت: «نحن نحبك بلا حدود.. أرقد بسلام».

مرض بيليه

كانت مستشفى ألبرت أينشتاين، أعلنت أن الأسطورة بيليه الفائز بكأس العالم ثلاث مرات، يعاني من تفاقم سرطان القولون وأنه بحاجة إلى رعاية أكثر شمولاً لعلاج الفشل الكلوي وفي القلب.

ولعب بيليه للبرازيل وفريقي سانتوس ونيويورك كوزموس. وفاز بكأس العالم ثلاث مرات أعوام 1958 و1962 و1970 وهو إنجاز لم يحققه أي لاعب آخر.