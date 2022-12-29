من هي زوجة بيليه ورفيقة مرضه؟.. سيدة أعمال والثالثة في زيجاته

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد رحيل أسطورة كرة القدم البرازيلية عن عمر ناهز 82 عامًا، أصبح الكثيرون يبحثون عن من هي زوجة بيليه؟، وكان بين السيدات اللاتي عرفهن، سيدة واحدة هي من رافقته حتى الساعات الأخيرة في حياته وهي زوجته الأخيرة وحبيبته التي رافقته في أثناء مشاهدة المباريات في المدرجات وحتى مماته، وهي مارسيا سيبيل يابانية من أصول برازيلية وتصغره بـ25 عامًا.

من هي زوجة بيليه؟

بعد انتشار السؤال عن من هي زوجة بيليه؟، فإن أسطورة كرة القدم البرازيلية إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو الشهير بـ «بيليه»، تزوج من مارسيا سيبيل في عام 2016 بعد علاقة حب استمرت 5 سنوات كانت ترافقه فيها كل رحلاته وحتى المباريات التي حضرها، وآخر جائزة حصل عليها، ونشرت صحيفة الخبر حينها صحيفة «ذا صن» البريطانية، وذلك بعد عامين من تأجيل زفافه بسبب المشاكل الصحية التي عانى منها، وتعتبر «مارسيا» هي زوجة «بيلية» الثالثة، وفقًا لـ«Players Bio»، وهي سيدة أعمال وُلدت في اليابان لأبوين برازيلين، وكان اللقاء الأول بينها وبين «بيليه» في عام 2010.

على الرغم من أن «بيليه» تزوج من سيدة الأعمال اليابانية مارسيا سبيل أوكي في عام 2016، إلا أنهما كانا أصدقاء في الثمانينات، وكانت هي رفيقته حتى وفاته وبعد مرضه لم ينفصلا.

زوجات «بيليه» قبل مارسيا

تزوج «بيليه» مرتين قبل أن يلتقي بـ «مارسيا»، كان الزواج الأول في عام 1966 من السيدة روزميري دوس، رُزق منها بـ3 اطفال وانتهي زواجه منها في عام 1982، بعد قرار «روزميري» بالانفصال، وفي عام 1992 عقد قرانه مع عالمة النفس والمغنية Assíris Nascimento.

كان لدى الزوجان توأمين جوشوا وسيليست، خلال زواجهما الذي استمر 16 عامًا، لكنهما انفصلا في عام 2008، لتكون «مارسيا» هي الأخيرة التي ظلت بجانب الأسطورة البرازيلية حتى وفاته.