وفاة بيليه أسطورة البرازيل.. ابنته توقعت رحليه قبلها بساعات ونشرت رسالة مؤثرة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رحل أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، عن عمر ناهز 82 عاما، بعد احتجازه نحو شهر في المستشفى بسبب وضعه الحرج، وتشارك ابنته جميع اللحظات، التي تنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أثار منشورها الأخير قلق محبي النجم البرازيلي، والذي بعده بساعات، أعلن خبر وفاة بيليه.

تعليق ابنة بيليه بعد شهر من علاجه في المستشفى

«حالة من اليأس» هو الشعور الذي أفصحت عنه ابنة بيليه، التي قالت في منشورها الأخير على «إنستجرام»، إنها تعاني رفقة عائلتها من الحزن واليأس، ونشرت صورة عائلية من المستشفى، بينما يستكمل بيليه، 82 عامًا، المعركة التي يخوضها من أجل البقاء في لحظاته الأخيرة، وجاء في تعليقها على الصورة: «يصعب تفسير هذه اللحظات، أحيانًا يكون هناك الكثير من الحزن واليأس، وأحيانًا نضحك ونتحدث عن ذكريات ممتعة.. أكثر ما نتعلمه من كل هذا هو أننا يجب أن نبحث عن بعضنا البعض، ونتشبث ببعضنا البعض».

وقبل ذلك المنشور بيومين، نشرت ابنة بيله صورة تظهر فيها ملامح السعادة على عائلتها وظهر فيها والدها في أثناء حضورهم حفلًا في الماضي، وكتبت تعليقًا: «الوقت يطير.. اللحظات السعيدة لا تدوم إلى الأبد»، وفي ظل مشاركتها لكل اللحظات السعيدة والسيئة لمحبي الأسطورة البرازيلية، نشرت ابنة بيليه صورة في يوم عيد الميلاد، من المستشفى حيث يُعالج والدها، وعبرت عن امتنانها للطاقم الطبي الذي يعتني به.

يُذكر أن المستشفى لم تنشر تحديثات بشأن الحالة الصحية لبيليه، فهو دخل إليها في 29 نوفمبر، وفي سبتمبر 2021 أزيل ورم من قولون بيليه لكنه عاد إلى المستشفى في الشهر الماضي.

وبدأ الأسطورة البرازيلية بيليه، لعب كرة القدم منذ عمر 17 عامًا، وفاز بكأس العالم مع البرازيل عامي 1962 و1970.