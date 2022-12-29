طريقة عمل مربى الفراولة في البيت.. خطوات سهلة وغير مكلفة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبحث الأمهات عن طريقة عمل مربى الفراولة، خاصة أنها حشوة لذيذة لساندويتشات الأطفال، ووجبة مفيدة ومغذية، بالإضافة إلى توافر ثمارها بكثرة في السوق، وسهولة تحضيرها بمكونات صحية في المنزل، بدلًا من شرائها دون معرفة مصدر الفاكهة أو صلاحيتها، لذلك نستعرض طريقة غير مكلفة لإعدادها كمربى تشبه الجاهزة، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

طريقة عمل مربى الفراولة

طريقة عمل مربى الفراولة بخطوات سريعة وتكاليف قليلة للغاية، فضلًا عن ضمان مذاقها الشهي وجودتها.

المقادير:

- كيلو فراولة.

- نصف كيلو سكر.

- نصف ليمونة.

- ‏علبة جيلي فراولة «حسب التفضيل».

طريقة التحضير:

ـ ضعي في إناء على النار الفراولة والسكر، واتركيهما حتى الغليان.

ـ ضيفي عصير الليمون مع التقليب.

ـ اخفضي النار واتركي المزيج حتى النضج، وضيفي علبة الجيلي.

ـ احفظي المربى واستخدميها وقت الحاجة.

طريقة أخرى لمربى الفراولة

المقادير:

- كيلو فراولة.

- نصف كيلو سكر.

- 5 جرامات ملح ليمون.

- ليمون معصور.

طريقة التحضير:

- اغسلي الفراولة جيدًا وقطعيها إلى أنصاف.

- ضعي عليها السكر، واتركيه بضعة ساعات.

- ضعي الفراولة على نار هادئة، ثم قلبيها واتركي الفراولة على النار، لمدة ساعة حتى تنضج.

- ضيفي ملح الليمون والليمون، واستمري في التقليب حتى تماسك القوام.

- اتركي المربى تبرد قليلا، ثم احفظيها في برطمان زجاجي مُحكم الغلق.

طريقة مربى الفراولة ببشر البرتقال

المقادير:

- كيلو فراولة.

- نصف كيلو قرفة.

- ملعقة كبيرة بشر البرتقال.

- ‏نصف عصير ليمون.

طريقة التحضير:

- احضري حلة كبيرة وضعي بها الفراولة والسكر، وقليبها معًا.

- ضعي الحلة على نار هادئة لمدة ساعة، حتى تنضج الفراولة مع الحرص على عدم فقد ماء الفراولة.

- ضيفي الليمون والقرفة وبشر البرتقال وقلبي جيدًا.

- اتركي الخليط حتى يبرد وضعي الفراولة في برطمانات جيدة الغلق، وتوضع في الثلاجة حتى الاستخدام.