دعاء النسيان في الامتحان.. 10 صيغ سهلة وقصيرة لتنشيط الذاكرة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أمرنا الله تعالى في كتابه الكريم بالدعاء، وأوصى رسولنا الكريم باللجوء والتضرع إلى الله عز وجل بالدعاء، لأنه القادر على تغيير كل شيء، إذ يُستجاب لمن يرفع يديه، ودائما ما يبحث الطلاب عن دعاء النسيان في الامتحان، يكون سهل وقصير.

ونستعرض مجموعة أدعية من القرآن والسنة، تساعد الطالب على الحفظ وعدم النسيان في الامتحان، اقتداءً بأهمية الدعاء من الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، لأنه علمنا أن ندعو الله تعالى ونذكره في كل أمور حياتنا.

دعاء النسيان في الامتحان.. سهل وقصير

- رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.

- اللهم زدني علمًا وعلمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني.

- بسم الله الفتاح.. ربي أسألك باسمك الأعظم أن تذكرني مما حفظت.

دعاء التذكير بالإجابة في الامتحان

- اللهم لا سهل إلا ما جعلته أنت سهلًا، أنت تجعل الصعب إذا شئت سهلًا.

- لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

- اللهم ارزقني من لدنك علمًا يقربني إليك.

دعاء ليلة الامتحان

- اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة.

- اللهم إني توكلت عليك وفوضت أمري إليك لا ملجأ ولا منجى إلا إليك.

- اللهم يا معلم موسى علمني، ويا مفهّم سليمان فهّمني، وقدر لي كل نجاح.