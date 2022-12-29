أسباب تورم العين عند الأطفال وطرق العلاج.. احذري الجيوب الأنفية

القاهرة - سمر حسين - ماما

عيون الأطفال من أكثر المناطق الحسّاسة المعرضة للإصابات، خاصة مع جهلهم بما يجب إبعاده عن أعينهم حتى لا تُصاب بضرر، ومن الأمور الشائعة انتفاخ عين الطفل، ما يؤدي إلى حيرة الأمهات وانزعاجهن لعدم معرفتهم سبب ذلك، ويكثر السؤال حول سبب انتفاخ عين الطفل وطرق علاج انتفاخ العين، لذا نُقدّم لكم من خلال «هُن» أشكال انتفاخ العين وأسباب التورم وطرق العلاج.

قال الدكتور محمد العسقلاني، استشاري طب وجراحة العيون، لـ«هن»، إنّ أسباب انتفاخ العين لدى الأطفال عادةً ما يكون بسبب تورم في أنسجة عين الطفل، ويعتمد تورم العين على عدة أسباب اعتمادًا على ما إذا كانت إحدى العينين أو كلتاهما مصابتين ويشمل الانتفاخ في العين، التورم في مقل العيون أو المدارات التي توجد بها العين.

مقياس انتفاخ العين عند الأطفال

وأضاف أنّه يمكن تحديد تورم العين عند الأطفال، ومن خلال مقياس يتحدد بتورم خفيف عندما يكون الانتفاخ في الجفون وتنتفخ بدرجة بسيطة، وتورم معتدل إذا كان حجم العين يكبر عن الحجم الطبيعي لكن العيون لا تزال تفتح بشكل طبيعي، والتورم الشديد الذي يؤدي؛ لتورم الجفون وانغلاق العينين بشكل كبير وعدم القدرة على فتح العين بشكل ملحوظ.

أسباب انتفاخ عين الطفل

فرك العين:

لأنّ الغبار والأتربة الموجودة في الجو وعلى اليدين يؤديان إلى انتفاخهما بسبب البيكتريا التي تتفاعل مع مقلة العين.

لدغات البكتيريا:

تُعد اليرقات من البكتيريا وهي من المحفزات الشائعة غير المرئية التي تجعل أنسجة العين ملتهبة.

الحساسية:

يُصاب الأطفال المعرضون بالتهاب الجلد التماسي، بسبب تورم العين عند ملامستها لمسببات الحساسية.

انسداد قنوات الغدد الدهنية:

يحدث هذا في الجفن أو بُصيلات الرموش الذي يؤثر على قنوات الغدد الدهنية ويؤدي إلى نفس نتائج التورم.

التهاب كيس الدمع:

هو التهاب الكيس الدمعي في الزاوية الداخلية للعين باتجاه الأنف.

التهابات الجيوب الأنفية:

تقع الجيوب بين تجويف الأنف والعينين، قد تؤدي أي عدوى في الجيوب الأنفية إلى التورم.

التهاب النسيج الخلوي:

هو عدوى تصيب أنسجة محيط العين.

التهاب الملتحمة:

هو غشاء رقيق يغطي داخل الجفون بسبب عدوى بكتيرية أو فيروسية أو نتيجة الحساسية.

تراكم السوائل حول العينين: يتسبب في حدوث وذمة وانتفاخ حول عين الطفل.

علاج انتفاخ العين عند الأطفال