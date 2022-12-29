نصائح مهمة لاختيار الألعاب الآمنة للأطفال في سن المدرسة

القاهرة - سمر حسين - ماما

إصابات عديدة قد يتعرض لها الصغار، بسبب الاستخدام الخاطئ للألعاب الخاصة بهم، والتي قد تأتي الكثير منها بشكل غير آمن على الطفل، لذلك ينصح الخبراء بضرورة اهتمام الآباء بشأن أمان ما يشترونه من أدوات تسلية خاصة بصغارهم.

نصائح مهمة لاختيار ألعاب آمنة للطفل

وقدم موقع kidshealth العالمي، المعني بشؤون الأطفال وصحتهم العامة، مجموعة من النصائح المهم على الوالدين اتباعها عند شراء ألعاب آمنة لأطفالهم، خاصة في المراحل العمرية الخاصة بسنوات الدراسة الأولى، وذلك قبل بلوغهم مرحلة المراهقة.

وتتمثل هذه النصائح في الآتي:

1- يجب تمييز الألعاب المصنوعة من القماش على أنها مقاومة للهب أو مثبطة للهب.

2- يجب أن تكون الألعاب المحشوة قابلة للغسل.

3- يجب شراء الألعاب المطلية بطلاء خالٍ من الرصاص.

4- من المهم ألا تحمل الألعاب أي مواد سامة.

5- الابتعاد عن الألعاب القديمة، حتى اليدوية المصممة بطريقة «الهاند ميد»، لأنها قد تكون غير حاملة لمعايير السلامة اللازمة.

6- تأكد من أن صوت اللعبة ليس مرتفعًا جدًا بالنسبة لطفلك.

الحفاظ على الألعاب آمنة في المنزل

- علم طفلك أن يعتني بأشيائه وأن يضع الألعاب بعيدًا عن أي أذى.

- فحص الألعاب بانتظام للتأكد من أنها ليست مكسورة أو غير صالحة للاستعمال.

- تخلص من الألعاب المكسورة أو أصلحها على الفور.

- قراءة إرشادات الشركة المصنعة للعبة، لمعرفة أفضل طريقة لتنظيف ألعاب طفلك، والحفاظ عليها في حالة جيدة.