5 خطوات مهمة للتخلص من الأدخنة في المنزل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

هناك العديد من الأمور التي تسبب انتشار الأدخنة في المنزل بشكل غير مرغوب به، بدءًا من تدخين أحد الأشخاص، وصولًا إلى الناجمة عن شواء بعض الأطعمة، أو تلف أي جهاز كهربي وغيرهم من الأمور الأخرى المختلفة.

ومع انتشار الأدخنة في المنزل قد تبقى لوقت طويل في كل مكان، ما بين الأثاث والستائر وقطع الملابس وحتى على الجدران نفسها، وقد تعاني بعض ربات البيوت عند محاولات التخلص من رائحة الدخان في المنازل، لكن موقع mymove العالمي، قدم مجموعة من النصائح التي تساعد في القضاء على تلك الروائح المزعجة.

1- ابدأي بالتخلص من أي أشياء متعلقة بالدخان

ابدأي بالتخلص من أي مصادر لانبعاث الدخان، مثل أعقاب السجائر، أو المواد المسببة لانتشاره في المنزل.

2- فتح جميع النوافذ

تتمثل الخطوة السريعة لكيفية التخلص من رائحة الدخان من أثاث المنزل، في فتح جميع النوافذ على الفور، فمن المهم أيضًا فتح النوافذ قبل البدء في التنظيف.

3- زيادة دوران الهواء

استخدمي جهازي تهوية لتعزيز دوران الهواء وتسريع إزالة الرائحة كالمراوح أو التكييفات لدفع الهواء عبر الغرفة، ويفضل وضع مروحة أخرى بالقرب من نافذة أو باب لطرد الأدخنة سريعًا.

4- خليط من الماء الساخن والخل الأبيض

استخدمي زجاجة رذاذ مملوءة بالماء الساخن ونسبة من الخل الأبيض لرش جميع الأسطح الصلبة في المنزل، والتي تضمن كل من، الزخارف والأبواب وعدادات المطبخ وشفرات المروحة وتركيبات الإضاءة وإطارات الصور وقطع الخشب الخاصة بالأثاث.

5- تنظيف السجاد والأسطح المغطاة بالقماش

تعتبر صودا الخبز منظف منزلي مفيد؛ إذ يمكنها التخلص من الروائح الكريهة، فقط رشيها على السجاد وأسطح القماش واتركيها لبضعة أيام.