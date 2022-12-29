«المكورات العنقودية» بيكتيريا تسبب التهاب الحلق.. ليست دور برد وعلاجها متوفر بالمنزل

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعد بيكتيريا المكورات العنقودية التهاب يصيب الحلق، وهي من المشكلات الصحية الشائعة عند الأطفال وتسبب لهم ألمًا كبيرًا، وازدادات الإصابة بها خاصةً بعد انتشار فيروس كورونا، فأصبح هناك المزيد من الحالات المُصابة بالتهاب الحلق بسبب انتشار الفيروس، ولذلك نقدم لكم من خلال «هُن» ما هي بكتيريا المكورات العنقودية وأعراضها وعلاجها.

أسباب البيكتيريا العنقودية

من جهته، قال الدكتور عفيفي السيد، أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، لـ«هُن» إن عدوى المكورات العنقودية تحدث بسبب بكتيريا الحلق، وهذه الأنواع من البكتيريا تظهر عادةً داخل الفم، فهي عبارة عن عدوى بكتيرية تسبب التهاب وألم في الحلق، وتحدث هذه الحالة الشائعة بسبب بكتيريا المجموعة التي تُسمى «A Streptococcus».

وأوضح «السيد» أن التهاب الحلق يصيب الأطفال والبالغين من جميع الأعمار، لكنه شائع عند الأطفال بسبب دور البرد المتكرر والعطس والسعال، وينتشر عادةً من خلال قطرات تنفسية صغيرة تنتقل عبر الهواء عندما يعطس شخص مصاب بالتهاب الحلق، لذلك يعد توخي الحذر واتخاذ الإجراءات الاحتياطية للحفاظ على الطفل والتشخيص الصحيح، كخطوة للوقاية من العدوى.

أعراض التهاب الحلق

تختلف أعراض التهاب الحلق من شخص لآخر، وهي كالتالي:

- شدة الحمى.

- صعوبة البلع.

- التهاب الحلق مع بقع بيضاء.

- صداع.

- فقدان الشهية.

- تورم الغدد الليمفاوية في الرقبة.

- صعوبة في البلع.

- آلام المعدة.

- غثيان وتقيؤ.

علاج البيكتيريا العنقودية

ونوه أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، إلى أنه يجب الحصول على تشخيص دقيق، وتحديد موعد مع الطبيب، وإجراء اختبار بكتيريا لعلاج التهاب الحلق، موضحا أنه «نظرًا لأن التهاب الحلق هو عدوى بكتيرية، فعادة ما يتناول المريض مضادًا حيويًا لعلاجه، وبالفعل يمكن الحصول على المضادات الحيوية إذا كانت البكتيريا العقدية في منطقة معينة قد أصبحت مقاومة للمضادات حيوية».

وأشار إلى أن هناك بعض العلاجات المنزلية التي تساعد على تخفيف أعراض التهاب الحلق، وتشمل التالي:

- شرب السوائل الدافئة.

- المساعدة في تخفيف وجع الحلق بتناول الأطعمة اللينة مثل الزبادي.

- استخدام زيت لعلاج التهاب الحلق مثل الزيوت الأساسية من أوراق النباتات، التي قد تساعد في تعزيز الشفاء عن طريق قتل الجراثيم وتقليل الالتهاب.

- الحصول على قسط من الراحة، وعدم اختلاط الطفل بمصابي البرد.