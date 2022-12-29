هدية غامضة قادمة من أستراليا إلى أسرة بأمريكا بمناسبة عيد الميلاد.. «جمجمة حيوان»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

هدية غير متوقعة نهائيا فوجئت بها أندريا إيستلي، التي كانت تنتظر من والدتها أن ترسل طردا محملا بالهدايا من أستراليا إلى أولادها في أمريكا، ولكنها على الرغم من ذلك فوجئت بأغراض لم تكن تتوقعها ولا تعرف سببها، فيما شعر أولادها بخيبة أمل كبيرة من تلك الهدية غير المتوقعية.

هدية عيد ميلاد غريبة من أستراليا إلى أمريكا

فتحت أندريا الطرد مع أولادها الثلاثة، في انتظار حلوى رائعة وألواح الشوكولاتة المختلفة، مثل كل عام، لكنها فوجئت بجمجمة وصفتها بأنها مقززة ومليئة بالأوساخ، وهي لحيوان، لكنها لم تستطع معرفة ما إذا كانت حقيقية أم لا، فقد وضعت في كيس بلاسيتيكي دون أي معلومات.

وقالت الأم، إن والدتها، جدة الأولاد من المستحيل أن تكون قد أرسلت تلك الهدية الغريبة للأطفال، وإنما لابد أن يكون قد حدث أمر ما.

ونفت الجدة أيضا إرسال جمجمة إلى أحفادها في عيد الميلاد، وإنما ملأت الطرد بالشوكولاتة والحلوى اللذيذة التي يحبها الأطفال في هذا الوقت من العام، بحسب صحيفة «مترو» البريطانية.

أشياء أكثر غموضا

وبالإضافة إلى الجمجمة، وجدت أندريا أيضا أشياء أكثر غموضا؛ إذ عثرت على قطعة قماش عليها رموز غير معروفة، إضافة إلى بقايا أسماك محفوظة ومختومة بالبلاستيك، كانت ملفوفة مثل المومياء.

لكن الأسرة اعتبرت أن ما جاء في الطرد عن طريق الخطأ؛ إذ أن مكتب الجمارك الأمريكي يفتح جميع الطرود لتفتيشها، ومن الممكن أن يكونوا قد أعادوا الأشياء الخاطئة إليها، وعلى الرغم من أنها راسلت مكتب البرد الأمريكي إلا أنه لم يجد تبريرا أو سببا مناسبا، وتعتزم إعادتها إلى مكتب البريد الأسترالي لأنه من المؤكد جاء عن طريق الخطأ.