أخطاء تقع فيها الفتيات تدمر البشرة وتُعجل بظهور التجاعيد والشيخوخة.. احذريها

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

أخطاء كثيرة تقع فيها بعض الفتيات والسيدات يمكن أن تؤثر بالسلب على البشرة، وتقلل من الأنوثة دون وعي أو إدارك النتائج العكسية التي يمكن أن تفعلها تلك الأشياء؛ إذ تبحث الفتيات عن الأناقة والجمال واستخدام الطرق الطبيعية غير المكلفة التي تزيد من جمالها، وتمنع ظهور المشكلات التي تحدث في البشرة في مرحلة الشباب، من بينها التجاعيد والشيخوخة المبكرة، التي تثير القلق في نفوس الفتيات.

طرق تقلل التجاعيد والشيخوخة المبكرة

تحدثت سالي عبدالعزيز، خبيرة التركيبات الطبيعية للبشرة والشعر، خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة»، عن وصفات طبيعية لمحاربة ظهور التجاعيد، وتقلل علامات الشيخوخة، وتساعد على الظهور ببشرة صافية خالية من المشكلات، قائلة: «لا بد من العناية بالبشرة منذ عمر الـ20، ويعتبر الكولاجين البودر من الطرق التي تساعد على نضارة البشرة، وجعلها صافية خالية من العيوب، والتي ينصح بشربها يوميا كونها تعتبر من الفيتامينات التي تعزز البشرة والشعر، بخلاف ضرورة تناول الأطعمة التي تحتوي على اللفت وضمها في السلطة والمضادة للأكسدة إذ يعمل على الشعور بالطاقة، بخلاف ضرورة تناول الفراولة والكرز».

كما نصحت سالي عبدالعزيز، بضرورة غسل الوجه بالعناصر الطبيعية التي تحتوي على الكولاجين الموجود في لبان الدكر، مضيفة: «يتم نقعه في المياه المقطرة التي تتواجد داخل الصيدليات، والتي تستخدم في الحقن».

أخطاء تؤدي لكوارث على البشرة

وعن أكثر الأخطاء التي تقع فيها الفتيات والسيدات ويمكن أن تتسبب في ظهور التجاعيد والشيخوخة المبكرة، موضحة: «عدم الحماية من أشعة الشمس التي تعتبر من الكوارث التي تضر البشرة، من خلال وضع كريمات للحماية من الشمس، بخلاف قلة شرب المياه والتأخر في النوم، وتناول المنبهات والكافيين من القهوة والسجائر والتدخين التي تعمل على تكسير الكولاجين».