الامارات | 1000 مسكوكة تذكارية تحتفي بميناءي زايد وخليفة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بالتعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي، 1000 مسكوكة تذكارية من الفضة، تزامناً مع الذكرى الـ50 لإنشاء ميناء زايد، ومرور 10 أعوام على افتتاح ميناء خليفة.

ويبلغ وزن المسكوكة 60 غراماً، ويتضمن الوجه الأمامي رسماً لشعار مجموعة موانئ أبوظبي، مع كتابة اسم «مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي» باللغتين العربية والإنجليزية. أما الوجه الخلفي فيتضمن رسماً للميناء، يعلوه اسم «مجموعة موانئ أبوظبي» باللغتين أيضاً، بالإضافة إلى عبارة «الذكرى السنوية الخمسين لميناء زايد، والذكرى السنوية العاشرة لميناء خليفة» على الأطراف العلوية والسفلية باللغتين العربية والإنجليزية، والقيمة الاسمية لهذه العملة التذكارية 50 درهماً.

وقال محافظ المصرف خالد محمد سالم بالعمى التميمي: إن «الاحتفاء بالذكرى الـ50 لميناء زايد، والـ10 لافتتاح ميناء خليفة، من خلال إصدار المسكوكات التذكارية، يأتي تقديراً لجهودهما وإسهاماتهما في الارتقاء ببنية موانئ إمارة أبوظبي، وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي وعالمي رائد. ويسرنا العمل والتعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي، ونتطلع إلى المزيد من الإنجازات».

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ أبوظبي فلاح محمد الأحبابي: إن «إصدار مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مسكوكات تحمل اسم المجموعة واثنين من أهم الأصول الاستراتيجية التابعة لها: ميناء زايد وميناء خليفة، يؤكد دورهما البارز في تعزيز التنمية الاقتصادية، كما يعكس نجاح المجموعة في مواصلة تطويرهما وتحديثهما لأداء دورهما الحيوي كبوابة لإمارة أبوظبي على العالم، بما يتماشى مع رؤية القيادة في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز تجاري وصناعي ولوجستي عالمي».