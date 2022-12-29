الامارات | مؤسسة دبي للإعلام تنقل استقبال 2023.. من قلب الاحتفالات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة دبي للإعلام أنها ستشارك العالم فرحته عبر تغطية احتفالات السنة الجديدة من داخل الدولة وخارجها، واعدة الجمهور بتمضية سهرة من العمر عبر نقل الفعاليات التي ستشهدها الدولة بمناسبة استقبال 2023. وستكون هذه التغطية الاستثنائية متاحة عبر قنواتها التلفزيونية والرقمية باللغتين العربية والإنجليزية، بما في ذلك تلفزيون دُبي، وقناة سما دبي، ومنصة أوان الرقمية، وقناة دبي ون.

وقال المدير التنفيذي لقطاع المحتوى في مؤسسة دبي للإعلام، سالم بطي باليوحة: «تمثل دبي وجهة العالم، وتعد احتفالاتها بقدوم العام الجديد من أكثر الأحداث متابعة في مختلف أرجاء المعمورة، وقد اعتمد قطاع المحتوى في مؤسسة دبي للإعلام خطة عمل نوعية لتوفير تغطية شمولية متواصلة عبر مختلف قنوات ومنصات المؤسسة، لتنقل للمشاهدين والمتابعين والقراء في مختلف أنحاء العالم روعة أجواء احتفالات دبي بقدوم العام الجديد».

وأضاف: «تزهو مدينة دبي بسلسلة من الاحتفالات التي تقام في مناطق مختلفة من المدينة، خصوصاً تلك المقامة في منطقة برج خليفة وجزيرة النخلة والعديد من المواقع الأخرى، وقد استعددنا لتوفير نقل حي من مواقع الاحتفالات، إلى جانب تغطيات مكثفة ورقياً ورقمياً عبر مختلف منصات المؤسسة».

من جهتها قالت رئيس القنوات التلفزيونية والإذاعية، سارة الجرمن: «لطالما عودتنا دولة الإمارات على إبهار الجميع في كل مناسبة. وفي كل احتفالية عام جديد، تتركز أنظار العالم على روعة ما ستقدمه الإمارات عموماً، ودبي خصوصاً.

وفي إطار سعينا لمشاركة الجميع الاحتفال بمختلف المناسبات، وتغطية كل الفعاليات والأحداث المهمة، حرصنا على الوجود مع جمهورنا العربي والعالمي - القاطنين على أراضي هذه الدولة الطيبة، والموجودين في أنحاء العالم - للاحتفال بالعام الجديد على الهواء مباشرة عبر قنوات تلفزيون دبي المتعددة، وقناة دبي ون الناطقة بالإنجليزية، من خلال بث مباشر، ومحتوى ثري، معزز بأعلى التقنيات العالمية، لرصد كل تفاصيل هذا الحدث».

وسيكون متابعو تلفزيون دبي على موعد مع سهرة خاصة على الهواء مباشرة، يقدمها المذيعان أحمد عبدالله ونهى نبيل من الاستوديو الخاص في منطقة برج بارك، مساء بعد غد، في تمام العاشرة والنصف ليلاً.

ووسط أجواء احتفالية وأفراح، سيستضيف البرنامج الفنان الإماراتي فايز السعيد، والمطربة المغربية أسماء لمنور في سهرة فنيّة تبعث في النفوس الفرح وتطرب الآذان، تمتدّ إلى الواحدة فجراً، تتخلّلها أحاديث وغناء وتقارير منوّعة.

كما سيتخلل البرنامج مجموعة من التغطيات والفقرات الخارجية التي ستنقل على الهواء مباشرة من مواقع عدة في دبي والاحتفالات التي ستقام في برج بارك، القرية العالمية، فيستيفال سيتي، وذا بوينت، إلى جانب تقرير يتضمن معايدات مجموعة من ألمع النجوم العرب بمناسبة حلول العام الجديد.

كما سيبث تلفزيون دبي بقنواته المتعددة تقريراً خاصاً مباشراً عن أبرز احتفالات الألعاب النارية حول العالم، وصولاً للاحتفال الأكبر والأضخم في دبي في منطقة برج خليفة، إذ ستتلألأ الألعاب النارية في سماء دبي متناغمة مع النافورة الراقصة من الساعة 11:50 مساءً حتى 12:10 صباحاً، لتأسر أنظار الآلاف من الزوار والمشاهدين من أنحاء العالم.

وسيكون جمهور مؤسسة دبي للإعلام الناطقين باللغة الإنجليزية على موعد في تمام الساعة 11 مساءً مع سهرة رأس سنة مميزة، تنقلها لهم على الهواء مباشرة قناة دبي ون من الاستوديو الخاص بها في منطقة برج بارك، إذ ستستضيف المذيعة كاتي أوفري والإعلامي فارس الرقاد مجموعة من ألمع الأسماء في الإمارات، لتسليط الضوء على إنجازات الدولة التي تم تحقيقها خلال 2022، والأحداث المهمة التي شهدها العام الذي يتأهب للرحيل، إضافة إلى الحديث عن تطلعات الدولة والاستعدادات لعام 2023. كما ستأخذ الحلقة الخاصة متابعيها في تغطيات حول الاحتفالات المقامة في مختلف أنحاء دبي، مثل القرية العالمية واحتفالات برج بارك.

• على الهواء مباشرة ستنقل المؤسسة الاحتفالات التي ستقام في برج بارك، القرية العالمية، فيستيفال سيتي، وذا بوينت.

سالم باليوحة:

• «دبي وجهة العالم، واحتفالاتها بالعام الجديد تعد من أكثر الأحداث متابعة في مختلف أرجاء المعمورة».

سارة الجرمن:

• «في كل احتفالية عام جديد، تتركز أنظار العالم على روعة ما ستقدمه دولة الإمارات عموماً، ودبي خصوصاً».