الامارات | مهرجان أم الإمارات: لا تفوتوا الأيام المتبقية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعا مهرجان أم الإمارات الجمهور إلى اغتنام الفرصة الأخيرة للاستمتاع بالترفيه والفنون الغامرة من أنحاء العالم إلى جانب الأنشطة العائلية الممتعة وتجارب التسوق خلال الأيام المتبقية من المهرجان الذي يختتم حتى الأول من يناير المقبل على كورنيش أبوظبي.

ويمكن للزوار من جميع الأعمار الاستمتاع بالأجواء الاحتفالية عبر المناطق الست ذات الطابع الخاص، التي تضم عالم الإبداع، وساحة العروض، وبستان التذوق، ومنطقة التشويق، ومنتزه التسلية، وحي التسوق. كما يمكن الانغماس في الفنون والعروض التي تظهر لأول مرة في أبوظبي.

ويمكن لزوار مهرجان أم الإمارات مشاهدة الألعاب النارية عن قرب في كورنيش أبوظبي مع أحبائهم في ليلة رأس السنة الجديدة.