الامارات | رحيل المغنية ليندا دي سوزا

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شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل المغنية ليندا دي سوزا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفيت المغنية الشعبية البرتغالية الأصل، ليندا دي سوزا، أمس، عن 74 عاماً، في مستشفى جيزور بالنورماندي (شمال غرب فرنسا) الذي أُدخِلَت إليه «بسبب فشل تنفسي، وإصابة بفيروس (كوفيد-19)».
وكتب وكيل المغنية فابيان لوكوفر، أمس: «يؤلمني مع نجل ليندا دي سوزا، جواو لانكا، أن نُعلمكم بوفاتها هذا الصباح».
وكانت دي سوزا تتمتع بشعبية كبيرة في فرنسا في ثمانينات القرن الماضي، وتأثر الجمهور بقصة عبورها سراً الحدود الفرنسية حاملة أمتعتها في «حقيبة من الكرتون»، وبيعت ملايين النسخ من أسطواناتها، خصوصاً في فرنسا.
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