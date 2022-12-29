الامارات | مدهش ودانة ينشران البهجة بين ضيوف دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رحّب مدهش ودانة، الشخصيتان المحبوبتان في دبي، بضيوف دبي، كباراً وصغاراً، في مراكز التسوق في جميع أنحاء المدينة، كجزء من الاحتفالات بمهرجان دبي للتسوق في دورته الـ28.

ويُعرف الثنائي مدهش ودانة بدورهما في رسم الابتسامة على وجوه الجمهور والمتسوقين في مراكز التسوق والمواقع الشهيرة في أنحاء المدينة. وتنقلت الشخصيتان أخيراً، بين سيتي سنتر مردف وابن بطوطة مول وسيتي ووك.

ويسعى مدهش ودانة لنشر البهجة أثناء تجوالهما في المهرجانات والفعاليات التي تنظم على مدار العام، ويشجعان الجميع على الاستمتاع بالعديد من التجارب التي تقدمها دبي لسكانها وزوارها.

وتتميز النسخة الحالية من مهرجان دبي للتسوق - الذي تتواصل فعالياته حتى 29 يناير 2023 - بمجموعة واسعة من العروض الترفيهية وحفلات أشهر الفنانين في مراكز التسوق والوجهات الشهيرة في أنحاء المدينة، وتتضمن عروضاً استثنائية لمجموعة من أشهر فرق الرقص والموسيقيين والمغنين والممثلين والسيرك والفنانين الكوميديين. كما تشمل المواهب العالمية التي تزور دبي للاحتفال بمهرجان دبي للتسوق، ومشاركة المسرح مع مدهش ودانة، بعض المتنافسين من برنامجي: «أميركان جوت تالنت» و«بريتين جوت تالنت».