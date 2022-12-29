الامارات | «دونر كباب» يتفوق على النقانق.. في ألمانيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في ألمانيا العاشقة للنقانق؛ تعرضت أطباق نقانق الكاري (كاري فورست) الشهيرة لضربة كبيرة، إذ قال معظم الألمان في استطلاع للرأي، إنهم يفضلون بالفعل «دونر كباب» على النقانق، عندما يتعلق الأمر بالوجبات السريعة. وأظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد «يوغوف» لقياس مؤشرات الرأي، أنه عندما طُلب من المستطلعة آراؤهم الاختيار بين طبق نقانق أو «دونر كباب»، الذي يُقال إن المهاجرين الأتراك هم الذين ابتكروه، اختار نحو 45% منهم الدونر، ونحو 37% فقط قالوا إنهم يفضلون النقانق، وهي عبارة عن نقانق مقطعة غارقة في صلصة الكاتشب بنكهة الكاري، وتُقدم غالباً مع رقائق البطاطس. وفي الوقت نفسه، قال 15% من المشاركين في الاستطلاع، إنهم لا يحبون أياً من الوجبتين السريعتين اللتين تُباعان في كل ركن من أركان ألمانيا.