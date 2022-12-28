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طريقة عمل البسطرمة في المنزل.. «مش هتشتريها من برة تاني»

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل البسطرمة في المنزل - تعبيرية

البسطرمة من الأكلات التي يهواها بعض الأشخاص، لتمتعها بمذاق مختلف وشهي، إلى جانب سهولة إضافتها للعديد من الأطباق وسرعة تحضيرها بالبيض، لذلك تميل ربات البيوت إلى تحضيرها في المنزل بدلًا من شرائها جاهزة.

ويمكنك القيام بطريقة عمل البسطرمة في المنزل بإمكانات وخطوات سهلة، حسب ما قدمه الشيف حسن، ببرنامجه «أكلات وتكات»، المعروض عبر شاشة «الحياة».

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طريقة عمل البسطرمة في المنزل 

ونستعرض في السطور خطوات طريقة عمل البسطرمة في المنزل.

• المقادير:

1- كيلو ونصف جرام من عرق لحمة فلتو.

2- كوب ملح خشن.

3- 200 جرام ثوم مفروم ناعم.

4- 300 جرام حلبة باودر.

5- 100 جرام بابريكا.

6- 100 جرام فلفل أحمر مفروم.

7- ملح.

8- فلفل أسود.

9- ورق لوري.

10 - كمون مطحون.

11- كزبرة ناشفة.

12- جوز الطيب.

13- شطة مطحونة.

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خطوات عمل البسطرمة في المنزل

- قومي بإزالة أي دهون في اللحمة، وكذلك اللحم الأبيض بها، ثم اغسليها جيدًا.

- جففي اللحمة جيدًا على قماشة قطنية نظيفة تمامًا.

- ضعي اللحمة بعد التجفيف في ورق الزبدة، ومن ثم اتركيها في مكان جيد للتهوية ليوم كامل.

- في اليوم التالي أحضري وعاء وضعي به الملح الخشن.

- قومي بإزالة اللحمة من ورق الزبدة، وامسحيها بالملح الخشن حتى يصل إلى جميع جوانبها، ولفيها مرة أخرى في ورق الزبدة.

- ضعي اللحمة في وعاء واضغطي عليها بأي ثقل، واتركيها على هذا الوضع لمدة يوم آخر.

- في اليوم التالي تخلصي من الملح المتواجد في اللحم.

-  ضعي جميع البهارات في الكبة مع الثوم المفروم حتى تحصلي على خليط متجانس.

- قلبيهم جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس.

- أضيفي الماء على الخليط حتى يصبح مثل العجين.

- ضيفي الخليط على كل جوانب لللحم.

- علقي اللحمة في مكان جيد للتهوية لمدة 10 أيام، حتى تصبح البسطرمة جاهزة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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