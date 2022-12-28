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أخبروها أنها ستموت.. حكاية مسنة أصيبت بمرض مزمن منذ الصغر وظلت على قيد الحياة

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

السيدة المسنة

أخبرها الأطباء بأنها أصبحت مريضة للسكري من النوع الأول عندما كانت في الحادية عشرة من عمرها، وسرعان ما أصابها الإحباط بشكل سريع عقب إخبارها بأنها ستموت، لكنها اليوم تكشف من منزلها عن تلك الذكريات وهي جالسة على كرسيها وسط أبنائها وأحفادها، وفي انتظار بلوغ عامها الـ93.

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الإصابة بالسكري وإحباط مبكر 

السيدة ليبي لاشانسكي من جنوب أفريقيا، أصيبت بالسكري من النوع الأول في العام 1941، حيث كانت في الحادية عشرة من عمرها، ومع اكتشافها للإصابة المبكرة، أخبرها الأطباء بأنها ربما لن تعيش بعد سن الـ15 عاما، إذ وصفت شعورها حينها قائلة: «كان من المزعج لي سماع ذلك، لكنني تقبلت الأمر، وكنت أتوقع الموت سنة بعد سنة»، حسب ما نقلت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية.

وبعد مرور ثمانية عقود من ذلك التشخيص، عبرت عن بقائها على قيد الحياة، «أنا مندهشة وسعيدة للغاية لأنني مازلت هنا».

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تحدي المرض بالتفوق الدراسي 

بعد أن أخبر الأطباء «ليبي» بالأمر المزعج، قررت الالتحاق بكلية الطب، ما نجحت به بالفعل وأصبحت طبيبة تداوي المرضى، وتزوجت ورزقت باثنين من الأبناء.

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وقالت السيدة التسعينية إنه يُعتقد أنها واحدة من أقدم الأشخاص في العالم الذين يعانون من مرض السكري من النوع الأول، المعروف سابقًا باسم سكري الأحداث لأنه كان يشخص في أغلب الأحيان عند الأطفال الذين لا ينتجون كمية كافية من الأنسولين، الهرمون الذي يحتاجه الجسم لمساعدة سكر الدم على دخول الخلايا لاستخدام الطاقة. 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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