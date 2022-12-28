لديه 102 ابن و568 حفيدا.. رجل أوغندي يقرر التوقف عن الإنجاب بسبب دخله

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد 102 ابن و568 حفيدا، قرر رجل أوغندي يدعى موسى حصحية، التوقف عن الإنجاب، لمنع أسرته من التمدد أكثر من ذلك، إذ رأى أن دخله لم يعد كما في السابق، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.

الرجل الأوغندي يعيش مع زوجاته الـ12 في مكان واحد، لمنعهن من إمكانية الهرب مع رجال آخرين، وللحد من مصاريف الانتقال إليهن.

طلب موسى من زوجاته أخيرا استخدام وسائل منع الحمل جميعهن، لأن دخله لم يعد كما في السابق، ويعيش هو وأسرته الكبيرة في مدينة لوساكا في أوغندا، والتي يعتبر فيها تعدد الزوجات أمرا شائعا جدا، ولكن وسائل منع الحمل هي ما يعد أمرا غير مرحب به نهائيا.

وقالت زليقة، آخر زوجاته التي أنجبت له 11 ابنا إنها ستمتنع عن إنجاب مزيد من الأبناء بسبب دخل زوجها الذي أصبح منخفضا وبدأت بالفعل في تناول حبوب منع الحمل.

أولاد موسى

أنجب موسى أول مرة حينما كان عمره 17 عاما، وتتراوح أعمار أولاده بين 6 و51 سنة، ويكبر ابنه الأكبر زوجته الصغرى بحوالي 21 سنة، ويعيش ثلثي أولاده في مزرعة يمتلكها والدهم، لكن زوجتين تركتاه بسبب ضيق الحالة المادية لديه.

وعلى الرغم من أن الرجل الأوغندي نشأ في أسرة بها طفلين فقط، تمرد عليهم بسبب الفقر، وتركهم وبدأ في الأعمال الحرة، وأصبح ثريا جدا، وكل باب يطرقه لأجل عروس توافق أسرتها فورا، وعلى الرغم من أنه يعرف جيدا كيفية التفرقة بين أولاده الـ102 لا يحفظ أسمائهم كلهم.