5 نصائح لتدفئة طفلك في الجو البارد.. منها ضبط درجة حرارة الغرفة

القاهرة - سمر حسين - ماما

تدفئة الأطفال الرضع خلال فصل الشتاء، من أكثر التحديات التي تواجه الأمهات للحفاظ على صحة صغارهن، خاصة عندما يكون الجو باردًا بالخارج، إذ يصعب على الأطفال تنظيم درجة حرارة أجسامهم الصغيرة، ما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالسعال والبرد والإنفلونزا.

لذلك قدم موقع children العالمي، مجموعة من النصائح التي يمكن للأمهات من خلالها تدفئة الرضع بخطوات بسيطة، والتي تتمثل في:

1- لبسي طفلك بشكل صحيح

تعد أفضل طريقة للحفاظ على دفء رضيعك أثناء النوم هي تلبيسه طبقات متعددة من الملابس يسهل ارتداؤها وإزالتها، خاصة خلال تغيير الحفاضات.

2- اضبطي درجة حرارة الغرفة

للتأكد من أن طفلك حديث الولادة لا يشعر بالحرارة الشديدة أو البرودة الشديدة، حاولي إبقاء غرفته في درجة حرارة متوسطة تتراوح بين 18 إلى 20 درجة مئوية، فقط استخدمي مقياس حرارة الغرفة، للتحقق ما إذا كانت غرفة طفلك في درجة حرارة آمنة ومريحة أم لا.

3- استخدام مرتبة متينة

للحفاظ على سرير طفلك دافئًا من الجانب السفلي، استخدمي مرتبة صلبة للأطفال مغطاة بملاءة واقية ومرتبة مقاومة للماء.

4- غطي رأس طفلك ويديه

يمكنك استخدام قبعات الأطفال الناعمة وقفازات خفيفة الوزن، لتزويد طفلك بطبقة إضافية من الدفء خلال نومه.

5- توفير مساحة نوم دافئة

إذا وجدتي سرير طفلك شديد البرودة، يمكنك التفكير في التسخين المسبق له لتوفير مساحة نوم دافئة ومريحة لرضيعك، ولتحقيق هذا الغرض، تحتاجي إلى وضع زجاجة ماء ساخن أو وسادة تدفئة فوق ملاءة سرير الأطفال قبل 30 دقيقة على الأقل من وضع طفلك الصغير للنوم.