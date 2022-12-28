«سجدة» بطلة عرض «قادرون باختلاف» مع هنا الزاهد: مبسوطة أني مثلت قدام الرئيس

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تتألق كالفراشة بين الأغصان، إعاقتها الحركية لا توثر عليها، بل تحدت التنمر عليها من قبل المحيطين، فلم تستمع لكلمات السخرية والانتقادات اللاذعة التي تواجهها من البعض، فقط تسعى لتحقيق حلمها، أنها الطفلة سجدة إسلام، ابنة محافظة الإسكندرية، الطالبة في الصف الثاني الابتدائي، التي ولدت بعيب خُلقي أثر على الجزء السفلي من جسدها، وجعلها جليسة كرسي متحرك.

قصة الطفلة سجدة

على كرسيها المتحرك، دخلت الطفلة سجدة إسلام، إلى مسرح قاعة مركز المنارة، حيث احتفالية «قادرون باختلاف»، في النسخة الرابعة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدمت اسكتش تمثيلي مع الفنانة هنا الزاهد، والفنان محمود حميدة، والفنان عمرو وهبة، وأبرزت مواهبها التمثيلية والغنائية، كما شاركت في عرض أغنية «يا معافر».

اورغم أن الطفلة «سجدة»، جليسة على كرسي متحرك، إلا إنها خاضت تجربة متميزة في عروض الأزياء، وعقد جلسات تصوير، بخلاف الورش التمثيلية، إذ قالت لـ«الوطن»: «نفسي أكون عارضة أزياء مشهورة في العالم، اتولدت بعيب خلقي في الأعصاب في الضهر، وعملت عملية لكنها أثرت على الجزء السفلي، وكانت سبب إعاقتي».

وعن مشاركتها في احتفالية «قادرون باختلاف»، أوضحت: «دي أحلى حاجة نختم سنة 2022، مبسوطة وفخورة إني كنت جزء من الفريق اللي طلع على المسرح قدام الرئيس السيسي، وفي العرض التمثيلي مع هنا الزاهد ومحمود حميدة».

قادرون باختلاف النسخة الرابعة

جسّد الفنان محمود حميدة، شخصية ناظر المدرسة، الذي يرفض في البداية مشاركة أطفال مدرسته في الحفل، بعد قيام «ميس أميرة» وهي هنا الزاهد، بتدريبهم على الغناء والتمثيل، إلا أنه يعود للاعتذار لهم، عندما يقف على حجم موهبتهم الفنية.

وشهد الحفل اليوم، حضور عدد من الفنانين، أبرزهم: عمرو يوسف، كندة علوش، كريم فهمي، أحمد سعد، هاجر أحمد، وكعادته كان الفنان أشرف عبد الباقي حاضرًا بقوة وخفة ظل، أشاد بها الرئيس السيسي، الذي أخذ صور تذكارية برفقتهم: «بوجه التحية للفنان محمود حميدة والفنانة هنا الزاهد والفنان حسين الجسمي وكل اللي قدم الفقرة الجميلة، وبدعوكم إحنا عاملين في العاصمة مدينة الثقافة والفنون، فيها قاعة جميلة جدا، لم تفتتح بعد، وأتصور إننا المفروض ما ندخلش فيها إلا بيكم، وإن شاء الله، الاحتفال ده أنتم تفرجوا الدنيا كلها على مصر».