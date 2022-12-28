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رسائل تلقائية من أبطال «قادرون باختلاف» لـ«السيسي»: لينا حظ أنك رئيسنا (فيديو)

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفالية قادرون باختلاف

منذ 4 سنوات، يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إقامة احتفالية «قادرون باختلاف» كل عام، حيث يجتمع بأصحاب الهمم، ويتبادل معهم حديث مليء بطاقة إيجابية كبيرة، يظهرون خلاله حب غير مشروط، مدعوم بنقاء قلوبهم تجاه الرئيس، معبرون عما في قلوبهم بتلقائية وفرحة كبيرة بلقائهم دون وسيط أو تكلف.

تلقائية أصحاب الهمم مع الرئيس السيسي

• رحمة خالد: إحنا المصريين لينا حظ أنك رئيسنا.. وإحنا بنستنى اليوم ده من السنة للسنة، وفعلا حضرتك بتشرفنا في حفلتنا قادرون باختلاف.

والرئيس يرد: أنتوا أصحاب المكان.

• علي محمد علي: لما أكون محلل رياضي هقعد حازم إمام وأحمد حسن وفاروق جعفر في البيت.

• مصطفى أحمد بطل رياضي إعاقات ذهنية: أنا بحب حضرتك جدا، نورت مصر.

شاب يحتضن السيسي: ربنا معاك يا ريس

• أحد شباب «قادرون باختلاف» لم يتمالك نفسه أمام الرئيس، وذهب إليه راكضا ليحتضنه، ويعتبر عن شكره وامتنانه له: أنا النهاردة ملكت الدنيا كلها.. تحيا مصر، مصر حلوة، ربنا معاك يا ريس.

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• سلمى لـ الريس السيسي: أنا بحبك جدا.

• خديجة شعبان: بفضل حضرتك بقيت مشهورة أوي وحققت أحلامي، وظهرت على التليفزيون، وكل أصحابي بيقولولي يا بختك أنتي اللي الريس جابلك الكرسي.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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