عمرو يوسف وكندة علوش.. «كابلز الخير» في احتفالية «قادرون باختلاف» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شارك الفنان عمرو يوسف، وزوجته الفنانة كندة علوش، خلال احتفالية «قادرون باختلاف»، في النسخة الرابعة تحت شعار «لينا مكان»، التي تُقام كل عام لذوي الهمم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قاعة مركز المنارة للمؤتمرات، وتأثر الثنائي بحديث الأطفال، الذين عبروا عن ذاتهم بكلمات صغيرة، وعن الأمنيات التي يسعون لتحقيقها في المستقبل، وكيف تغيرت حياتهم بعد دعم الرئيس لهم.

عمرو يوسف سفير الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية

دخل عمرو يوسف، مع الإعلامية رحمة خالد، من ذوي الهمم، قاعة المنارة، وتحدث عن اللقب الذي توج به، وهو سفير الاتحاد المصري الرياضي للإعاقات الذهنية خلال عام 2014، معبرا عن سعادته بالدور الكبير الذي يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم الأبطال من ذوي الهمم والقدرات الخاصة، إذ قال: «إنّ أبناءنا القادرون باختلاف، شعروا بفارق كبير في المعاملة في الشارع والمجتمع عامة، رأيت بعيني الجهد الكبير الذي يبذله الرئيس من أجل الأطفال وإسعادهم».

كندة علوش تتحدث عن حياتها كأم

قدمت كندة علوش، خلال الاحتفالية فيلم تسجيلي بعنوان «أبطال الحكاية»، بجانب 3 بطلات من ذوي القدرات الخاصة، وتحدثت عن حياتها كأم، قائلةً: «قبل ما أبقى أم لطفلين، كنت شايفة إن دور الأهالي مهم جدا، لكن بعد ما بقيت أم، بقيت شايفة إنه دور عظيم ومبهر، كلنا كأمهات بنحس في لحظات إننا هننكسر، ومش قادرين نكمل ونبقى محتارين هنستمد القوة منين، أنا بحيي كل أم وأب موجودين معانا في المشوار الصعب».

وتابعت كندة: «قادرة أتخيل الدموع والانكسار والإحباط والألم اللي حضراتكم عديتوا بيه، والتحدي والإصرار والقرار إنكم تكملوا، وخلقوا أبطال حقيقيين، شكرا للرئيس عبد الفتاح السيسي، أنك كنت مصدر قوة ودعم لهم وطبطبت عليهم، شكرا أنك خليت الأهالي يمشوا في الشارع رافعين راسهم، ومش مكسوفين ولا خجلانين، بفضل سعادتك وقادرون باختلاف، بقى كل أم وأب موجودين معانا فخورين باللي عندنا».