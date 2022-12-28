حكاية طفل أبهر الرئيس السيسي في «قادرون باختلاف».. حلمه اتحول لحقيقة (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

دخول مميز للطفل محمد محمود، من ذوي الهمم، رفقة الفنان كريم فهمي، قاعة مركز المنارة للمؤتمرات، خلال فعاليات حفل «قادرون باختلاف»، في نسخته الرابعة، التي تقام تحت شعار «لينا مكان»، حيث أبهر الحضور، على رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حلم تحول لحقيقة.. «أنفع أبقى مذيع؟»

بدأ الطفل محمد محمود، خلال احتفالية «قادرون باختلاف»، بالحديث عن حياته، وعّرف نفسه أمام الحضور، بأنه يبلغ من العمر 9 أعوام، وأحد طلاب مدرسة طه حسين، كما أنه بطل من أبطال السباحة، فضلا عن رغبته وأمنيته، بأن يصبح مذيعًا على شاشات التليفزيون، إذ قال: «حلمي اتحقق النهاردة إني أبقى مذيع في قادرون باختلاف، فخور أني بقف قدامك لأول مرة يا ريس، ويا رب يخليك لينا، ولأطفال مصر»، متسائلا: «إيه رأيكم أنفع أبقى مذيع ولا لا؟».

السيسي يشيد بطفل «قادرون باختلاف»

أشاد الرئيس السيسي، بأداء الطفل محمد محمود من ذوي الهمم، بعد تقديمه الرائع والملفت للأنظار، حيث خطف الأضواء من الفنان كريم فهمي، إذ قال الرئيس: «يا محمد يا محمود أنت مذيع جميل جدا، أنت غلبت الأستاذ كريم».

احتفالية قادرون باختلاف

بدأت فعاليات حفل «قادرون باختلاف»، التي تقام تحت شعار «لينا مكان»، في قاعة مركز المنارة للمؤتمرات، بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، بصوت القارئ الشيخ الشاب من القادرون باختلاف «عمر أشرف».

ورحب الرئيس بالحضور، قائلًا: «يوم جميل جدا جدا إني أشوفكم النهاردة.. أهلا وسهلا»، قبل أن يتوقف لتحية إحدى السيدات من أصحاب الهمم، فور دخوله إلى القاعة.

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته اليوم، في قادرون باختلاف: «نرى فى أبنائنا من ذوى الهمم ما يجعلنا نفتخر ونعتز بما وصلوا إليه، وما حققوه من إنجازات غير مسبوقة فى مختلف المحافل والمناسبات، مما يعكس القدرات الاستثنائية التى يتمتعون بها وإمكانياتهم غير المحدودة».