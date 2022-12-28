طريقة عمل «المنسف الأردني» بعد إدراجه ضمن التراث العالمي.. شرط خاص لتناوله

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

«المنسف» من الأطباق الشهيرة داخل المطبخ الأردني، وسيد الموائد، وعنصر أساسي يتمتع بحضور خاص في الطقوس والمناسبات الاجتماعية المختلفة، سواء في الأعياد أو العزومات بين الأصدقاء والأهل، حتى أن الأردن نجح في إدراجه على لائحة التراث العالمي غير المادي لمنظمة اليونسكو.

أسرار المنسف الأردني

كثير من الأسرار يخبئها المنسف، إذ يعكس بنية المجتمع الأردني التي تظهر فيها الإنتاجية وقيم الأرض بوضوح، من تمازج المكونات والمنتجات، وله أيضا، طريقة خاصة لتناوله، من خلال وضعه داخل طبق كبير، يلتف حوله الأشخاص، مع وضع الأيدي اليسرى خلف ظهورهم، وتناوله بالأيدي اليمنى، دون الحاجة لاستخدام الملاعق، وفق «العربية».

طريقة عمل المنسف الأردني

نستعرض طريقة عمل المنسف الأردني، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، ونبدأ بالمقادير:

لحم الغنم القطع.

اللبن الرائب.

6 أكواب من الأرز.

زبادي خالي الدسم (الجميد).

ربع كوب من زيت الذرة.

نصف كوب زيت نباتي.

بيض.

بصل.

مكعب مرق اللحم.

ملعقة صغيرة من الملح.

الفلفل الأسود.

4 ملاعق صغيرة من اللوز المحمص.

4 ملاعق صغيرة من البقدونس المفروم.

عود قرفة.

ماء ساخن.

بهارات.

ورق لورا.

حبهان.

خطوات تحضير المنسف الأردني

في البداية يتم إحضار إناء به زيت، ووضعه على النار، ويتم تقطيع اللحم وتقليبه جيدا، حتى يتحول لونه، ومن ثم يتم إضافة الماء الساخن وتركه على النار حتى تمام النضج، ويتم وضع المرقة عليه، حتى يعطي قواما وطعما لذيذا.

الخطوة الثانية تتمثل في تصفية اللحم من الإناء، وإضافة الجميد والشوربة، ووضعها داخل الخلاط، وضربها جيدا، ثم وضع اللبن الرائب على النار، وتركه حتى تمام الغلي.

بعدها يوضع البيض مع اللبن، ويقلب جيدا، حتى يختفي البيض تماماً، مع الاستمرار في التقليب، وإضافة كوب من المرقة، وتركه على النار حتى تمام الغلي.

في إناء على النار يتم وضع الزيت ومن ثم الأرز المنقوع وتقليبه جيدا حتى تمام الجفاف، مع إضافة الماء الساخن وتركه حتى تمام الغلي، وعلى نار هادئة، ثم إضافة الملح حتى تمام النضج.

الخطوة الاخيرة هي إحضار طبق تقديم لغرف الأرز، ووضع عليه قطع اللحم وخليط اللبن، مع تزيينه بالبقدونس المفروم، ويُقدم مع السلطة الخضراء.