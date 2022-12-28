الامارات | الشعور بالانتفاخ وامتلاء البطن.. متى يكون مؤشراً خطراً؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت الجمعية الألمانية للتغذية أن الشعور بالانتفاخ وامتلاء البطن لا يرجع إلى تناول وجبة دسمة أو تناول كميات كبيرة من الطعام فحسب، بل قد ينذر بالإصابة بأحد أمراض الجهاز الهضمي أيضاً.

وأوضحت الجمعية أن الشعور بالانتفاخ على الرغم من عدم تناول وجبة دسمة أو كمية كبيرة من الطعام أو بين الوجبات قد يشير إلى الإصابة بعدم تحمل الطعام مثل عدم تحمل الفركتوز (سكر الفاكهة) أو عدم تحمل اللاكتوز (سكر الحليب) أو التهاب الغشاء المخاطي للمعدة أو القولون العصبي.

كما قد يرجع الشعور بالامتلاء أيضاً إلى التوتر النفسي؛ إذ تتسبب هرمونات التوتر النفسي في اختلال توازن الجهاز الهضمي.

لذا ينبغي استشارة الطبيب للتحقق من السبب، لاسيما إذا كان الشعور مصحوباً بأعراض أخرى مثل الشعور بالضغط في المعدة والغازات والغثيان والقيء وفقدان الشهية وآلام بالجزء العلوي من البطن والإمساك والإسهال.