5 فئات مهددة بالإصابة بمضاعفات الإنفلونزا في الشتاء.. نصائح لتجنب الخطر

القاهرة - سمر حسين - صحة

إرشادات ونصائح تطلقها وزارة الصحة والسكان، للمواطنين طوال الوقت للحفاظ على الصحة العامة، للوقاية من الإصابة بالأمراض المختلفة، التي تنتشر بشكل كبير في فصل الشتاء، مع تغير حالة الطقس وموجات البرد الشديدة، التي تتراجع أمامها المناعة لدى كثير من الأشخاص، ويصبحون أكثر عرضة للإصابة بالفيروسات والأوبئة، خاصة الأطفال والطلبة الذين يضطرون للخروج في الصباح الباكر لأداء الامتحانات في المدارس والجامعات، وكذلك كبار السن الذين يخرجون لإنهاء بعض المهام الخاصة بشؤون حياتهم.

إرشادات لصحة أفضل

حددت وزارة الصحة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نصائح صحية للمواطنين بشأن التعامل مع الإنفلونزا الموسمية، بخلاف طريقة الإصابة بها، والفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الصحية، ونصائح للأمهات لحماية الأطفال من خطر الأمراض التي تنتشر في فصل الشتاء.

وأشارت إلى كيفية انتشار الإنفلونزا الموسمية، موضحة أنها تنتشر بسرعة وسهولة في الاماكن المزدحمة وغير جيدة التهوية، عن طريق الرذاذ المتناثر من الفم والأنف أثناء العطس والسعال، وكذلك الأيدي الملوثة بالفيروس عند ملامستها للعين والأنف.

نصائح للوقاية من الفيروسات والأمراض

وجهت «الصحة» نصائح للمواطنين، بشأن الوقاية من الفيروسات والأمراض، منوهة إلى أنه يجب تغطية الفم والأنف عند العطس أو السعال، وغسل اليدين باستمرار وعدم ملامسة العين والأنف، إذا كانت الأيدي غير مغسولة.

وعن كيفية الحماية من الإصابة بالإنفلونزا الموسمية خلال فصل الشتاء، أشارت إلى ضرورة تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية مرة كل عام.

الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الإنفلونزا

ذكرت «الصحة» أن هناك 5 فئاتهي الأكثر عرضة للمضاعفات الصحية عند الإصابة بالإنفلونزا، بداية من كبار السن والعاملين في مجال الرعاية الصحية وأصحاب الأمراض المزمنة والحوامل والأطفال.