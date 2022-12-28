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ساندويتشات رأس السنة في المنزل.. «بأقل التكاليف حضريها لأولادك»

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

ساندويتشات رأس السنة

مع الاستعدادات الكثيرة لاحتفالات الأعياد ورأس السنة الميلادية، تفضل العديد من الأسر الاحتفال بالمنزل، وتبحث ربات المنازل على وصفات مميزة ومبتكرة لتحضيرها في المنزل بتكلفة قليلة لتقديمها لأسرتها وأبنائها، وتحضير الساندويتشات أحب الأشياء إلى الأطفال، لذلك نقدم لكم ساندويتشات سريعة من الشيف مرام خالد التي قدمتها خلال برنامج «هي وبس» مع المذيعة رضوى الشربيني.

ساندويتش ميني اللحمة:

المقادير:

- لحم ستيك.

- بيف.

- بصل مكرمل.

- خيار مخلل.

- جرجير.

- صوص البقدونس والثوم.

- صوص الديجون.

طريقة التحضير:

- ضعي اللحم على النار حتى ينضج.

- ادهني العيش بالزبدة.

- ضعي كل المكونات على اللحم.

- ادهني صوص الديجون بالساندويتش من الخارج.

- صوص الديجون:

- ثلاث ملاعق كبيرة مستردة.

- ثلاث ملاعق مايونيز.

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ساندويتش فيليه الدجاج:

المقادير:

- فيليه الدجاج.

- ربع كوب كزبرة.

- بصلة متوسطة.

- بقدونس.

- رأس ثوم.

- ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود.

- كاتشب ومايونيز «حسب الحاجة».

- خس وطماطم.

طريقة التحضير:

- ضعي الدجاج والثوم والبصل والبقدونس والكزبرة في طاسة على النار.

- ضيفي الملح والبهارات والفلفل الأسود.

- ضعي قطع الفيلية حسب الحاجة.

- وقدمي الساندويتش مع المكونات لأولادك.

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ساندويتش الجبنة الأمريكي:

المقادير:

- خبز التوست.

- جبن شيدر شرائح.

- جبن أمريكي.

- زبدة.

طريقة التحضير:

- ضعي طاسة كبيرة على النار.

- ضعي طبقة من التوست وضعي الجبنة.

- أغلقي الساندويتش بالطبقة الأخرى من التوست وادهنيه بالزبدة وضعيه على النار مع التقليب على الوجهين وقدميه لأولادك.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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