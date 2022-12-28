لايف ستايل

ابنة عبدالمنعم مدبولي تروي أسرارا في حياة «بابا عبده»: طيبة وعصبية وخفة دم (صور)

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عبدالمنعم مدبولي وابنته أمل

أضحك الملايين ورسم الابتسامة على الشفاه والقلوب، بمجرد ظهوره على الشاشة الصغيرة واعتلاء خشبة المسرح تجد الوجوه تبدل حالها، يشع طاقة من النشاط والحماس أمام عدسات الكاميرات، يشبه في طلته وأسلوبه الكثير من الآباء والأجداد، يحنو ويقسو بعض الوقت لكن يتمتع بقلب يحب بإخلاص، حتى عُرف باسم «بابا عبده»، هكذا هو الأب والفنان عبدالمنعم مدبولي.

الفنان عبدالمنعم مدبولي، كان على علاقة صداقة خرجت عن إطار الحياة بين الأب والابنة، مع ابنته «أمل»، التي كانت تربطه بها صلة وثيقة قائمة على التناغم والمحبة، كان الأب والصديق والحبيب والمعشوق الأول، إذ تعتبر التركيبة والحب بين الأب وابنته ذات طبيعة متفردة وتلقائية طوال العمر تظل الابنة ترسم أحلامًا داخل عالمها الخاص حتى فارس الأحلام تتمنى أن يكون نسخة أخرى من والدها في صفاته وحنيته والعطاء منقطع النظير، لكن حينما يغيب عن عالمنا تتبدل الحياة لتسودها حالة من الفقد والألم فلا يستطيع أحد أن يملأ ذلك الفراغ مهما حاول.

أمل عبدالمنعم مدبولي، تحدثت عن أسرار ومقتطفات في حياة والدها «بابا عبده»، بالتزامن مع ذكرى ميلاده اليوم 28 ديسمبر، لـ«الوطن»، وعن حياته داخل المنزل وبعيدا عن الوسط الفني وخشبة المسرح الذي كان يعتبره بيته الثاني.

عصبية ممزوجة بالحنية

«بابا كان فنان تشكيلي متخصص في النحت والإخراج والتأليف دخل قلوب الأطفال من خلال الأغاني والبرامج»، عبارة بدأت من خلالها أمل عبدالمنعم مدبولي، الحديث عن والدها وتعلقها الشديد به كفنان وأب، مضيفة: «كان حنون وكل التركيبة في الأعمال هي مدبولي، كان عصبي وحنين وحكيم وصاحب خفة دم، بابا عبده كان جواه طاقة حب رهيبة ومنظم جدا زيادة عن اللزوم».

0b1ec737d8.jpg

الابنة تتحدث عن والدها بعيدا عن الأضواء

استفاضت الابنة في الحديث عن والدها عبدالمنعم مدبولي، وعن ذكرياتها معه، مضيفة: «بابا كان محافظ وبنعمله حساب وبنحاف نزعله ونحترم رغبته في كل كبيرة وصغيرة وبننفذ كل اللي يطلبه، كنا بنمشي على طراطيف صوابعنا لما يكون عنده ضيوف في البيت، فخورة إني بنته وهيفضل غيابه مأثر عليا طول العمر».

e90f982c4f.jpg

رأس السنة واحتفال عبدالمنعم مدبولي بها

كان للفنان عبدالمنعم مدبولي، طبيعة خاصة في الأعياد والمناسبات خاصة ليلة رأس السنة، والتي تحدثت عنها ابنته: «بابا كان ليه ناس قريبين منه جدا منهم سمير غانم وعمره ما فوت أي عمل ليه، كان بيحتفل بعيد ميلاده مع رأس السنة مع زملاء العمل اللي بيشتغل فيه كل سنة، ولما الساعة تدق 12 بالدقيقة كان بيحضنا ويبوسنا كلنا ويسيب الهدايا تحت المخدة، واللي كانت عبارة عن ملابس وأحذية».

ffd10f503a.jpg

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا