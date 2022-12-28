بروتين يقي من شيخوخة القلب.. «ينظم ضربات القلب وضخ الدم»

القاهرة - سمر حسين - صحة

تُعد أمراض القلب من أكثر المشكلات الشائعة التي يعاني منها الكثير من الناس، وعادةً ما يحدث ما يسمى شيخوخة القلب بسبب مشكلات تتم بشكل كلي أو جزئي في القلب، ونتيجة لوجود خلل في بنية القلب المرتبطة بالتقدم في العمر بما يسبب شيخوخة القلب، إذ يوجد في القلب أربعة صمامات كل واحد منها قد يُصاب بضرر ما فيحدث خلل يؤدي إلى حدوث شيخوخة في القلب.

بروتين يعالج شيخوخة القلب

وتوصلت دراسة بجامعة «سان دييجو» في كاليفورنيا إلى طريقة تساعد في الوقاية من شيخوخة القلب، بمعلومات جديدة حول كيفية تقدم القلب في العمر، ما ساهم في التوصل لطريقة تقي وتُبطئ من عملية شيخوخة القلب، فاكتشفوا أن بروتين «Lamin C» في عضلة القلب المسؤول عن الحفاظ على سلامة خلايا القلب، من خلال استهداف مسارات التحفيز ببروتين اللامين، يتم تجنب ما يحدث من تغييرات ترتبط بشيخوخة القلب بالحفاظ على مستويات بروتين اللامين، وبإجراء عدة تجارب متنوعة توصلت الدراسة إلى أن نواة عضلة القلب تتصلب أثناء عملية الشيخوخة الطبيعية، وبتحفيز مسارات البروتين تقل وتتناقص مع التقدم في العمر.

تعليق طبيب على الدراسة

قال الدكتور محمد رشدي استشاري القلب والأوعية الدموية، لـ«هُن»، إنه عندما تكون هناك عملية تصلب وتآكل في داخل الأوعية الدموية يحدث انقباض في القلب، ومن المحتمل حدوث ضيق في الأوعية ينتج عنه شيخوخة القلب، لأن ذلك الأمر يعيق إيصال الدم بشكل سليم إلى عضل القلب، وتنجم أمراض القلب بسبب ضيق أو انسداد أو تصلب في الأوعية الدموية تؤدي إلى عدم تلقي القلب كمية كافية من الدم، وعند استخدام محفزات بروتين لامين سي يتم تحفيز عملية البناء بالقلب، مما يساعد في التعامل مع مشكلة تنظيم ضربات القلب والمشاكل المرتبطة بها مما يضمن بطء عملية شيخوخة القلب.