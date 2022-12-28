اختراع مذهل في عالم الموضة والأزياء.. ملابس تعالج مشكلات البشرة

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

بعض البشرات تتعرض لنوع من التحسس بسبب الملابس، وتصاب بالحكة والاحمرار والالتهاب والتهيج، ولكن هل تخيلت يوما وصول التكنولوجيا الحديثة إلى هذا المدى، لتصنيع نوع من الأقمشة الصديق والملائم لهؤلاء الذين يعانون من التهاب الجلد التحسسي الذي يسبب حكة مزعجة، والتهابا، ولكن هناك علامة تجارية هي Comfiknit مقرّها مدينة هونج كونج الصينية، جلعت تصنيع نوع من الأقمشة واقعا لهؤلاء المرضى.

تصنيع نوع جديد من الأقمشة ملائم للبشرة التحسسية

يعتبر ابتكار هذا النسيج ضمن ثورة في عالم صناعة الأقمشة والملابس، مثل الأنسجة الذكيّة التي تنظّم حرارة الجسم أو التي تقي من البكتيريا، وغيرها التي تحمي البشرة من الشمس، أو تسمح للجلد بأن يتنفّس بشكل أفضل، جميعها أنسجة صنعت لمتطلبات طبية وصحية، وهذا النوع الخير يعتبر امتدادا لهذا التطور ويحمي الجسم من الأضرار والمشكلات الخارجيّة التي يتعرّض لها، كما أنه يخفّف من أعراض بعض الأمراض الجلديّة، بحسبما نشرت العربية.

الفكرة الأساسية في تصنيع تلك الملابس هو الابتعاد عن الأنسجة الصناعية واستبدالها بالطبيعية، وتجنب ما يثير حكة الجلد واحمراره، والتهيج بشكل عام، وكذلك الابتعاد عن أي مكونات كيميائية يمكن أن تضر بالجلد، حيث تقوم العلامة التجارية المصنعة منذ سنوات بعمل اختبارات لبعض الأنسجة الذكية على الجلد للوصول لتلك النتيجة.

وفي النهاية تمكنت من تصنيع قميص من نسيج مزوّد بتقنيّة تضبط مستويات التعرّق والرطوبة، وتؤثّر على أسباب الحكة كما تحترم نسبة حموضة البشرة، وهي تحمي البشرة من الجفاف.