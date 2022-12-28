فوائد نظام حمية البحر المتوسط للحامل.. «يقي من أمراض القلب والسكري»

القاهرة - سمر حسين - ماما

تبحث النساء عن نظام غذائي صحي لاتباعه أثناء فترة الحمل، ويجب أن يحمل النظام الغذائي المبادئ الثابتة للطعام الصحي وهي تناول الفاكهة والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتين والدهون الصحية، ونظام البحر المتوسط هو النظام الأمثل للأمهات أثناء فترة الحمل، وأطلق عليه ذلك لأنه النظام الغذائي التقليدي للدول المحيطة بالبحر الأبيض المتوسط الذي يعتمد على المغذيات السليمة للجسم.

دراسة تربط بين نظام البحر المتوسط وصحة الحامل

وأظهرت دراسة جديدة بمعهد «سميدت» في لوس أنجلوس بكاليفورنيا، أن النساء اللواتي حملن أثناء اتباع نظام غذائي للبحر المتوسط لديهن خطر أقل بشكل ملحوظ للإصابة بأمراض ومضاعفات الحمل، إذ أظهرت الدراسة بأن النساء الحوامل أثناء اتباعهم للنظام الغذائي يكونون ​​أقل عرضة للإصابة بتسمم الحمل خلال فترة الحمل، وكان التأثير الإيجابي ملحوظًا بشكل كبير بين الأمهات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 35 عامًا أو أكثر، إذ يقلل النظام من الإصابة بتسمم الحمل.

وبحسب دراسة أُخرى نشرت في موقع «The New England Journal of Medicine» أفادت نتائجها بأن الأمهات اللاتي يتبعن نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي غير مقيد بالسعرات الحرارية مع زيت الزيتون البكر أو المكسرات انخفضت لديهم مخاطر الإصابة بأمراض القلب، إذ أن نمط الأكل الصحي يرتبط بانخفاض مخاطر حدوث نتائج سلبية للحمل.

تعليق طبيب على الدراسة

قال إبراهيم إسماعيل استشاري التغذية، لـ«هُن»، إن النظام الغذائي الذي يتبع حمية البحر الأبيض المتوسط يتكون من الفاكهة والخضروات والمكسرات وزيت الزيتون والحبوب الكاملة، إتباعة بشكل صحيح يقلل من مخاطر الإصابة بمضاعفات الحمل وينظم مستويات السكر في الدم، وبذلك يحافظ على صحة للمرأة الحامل، ويكون ذلك من خلال أصناف متعددة ومتنوعة من الخضروات والفواكة والمنتجات الغذائية المفيدة لصحة الجسم.