لحماية شعرك من التلف.. تجنبي تلك التسريحات الشائعة

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

الاهتمام بالشعر أمر تحرص عليه كل سيدة إذ تتجه العديد من النساء إلى القيام ببعض الخطوات التي تساهم في نمو الشعر وصحته، لكن هناك بعض العادات الخاطئة التي قد تحدث نتائج عكسية ملحوظة وتؤدي إلى تلفه.

وللحفاظ على صحة الشعر ومنعه من التلف بصوره المختلفة، قدمت منظمة kanoskymshair العالمية المهتمة بما يخص شؤون عناية الشعر، مجموعة من النصائح المهمة التي تساهم في حمايته بشكل فعال، وهي:

1- تجنب إتلاف بصيلات الشعر

منع تلف بصيلات الشعر أسهل بكثير من إصلاح تساقط الشعر الدائم، فمن من المهم أن تكوني على دراية بكيفية تصفيف شعرك ومعالجته إذا كنت ترغبين في الحفاظ على فروة رأس وبصيلات شعرك صحية.

2- تأكدي من أن التسريحات لا تشد بقوة على فروة الرأس

عندما تجذبي ذيل الحصان أو الضفائر بقوة من فروة الرأس يومًا بعد يوم، يمكن أن تتسبب تلك التسريحات في حالة تسمى ثعلبة الشد، وقد يكون هذا النوع من تساقط الشعر مؤقتًا في البداية؛ ولكن مع تكرارها يمكن أن يؤدي الأمر إلى ضمور بصيلات الشعر.

3- تجنب ملامسة فروة الرأس لأدوات التصفيف الساخنة

ضعي في اعتبارك أن هذه أدوات تصفيف الشعر الساخنة، يمكن أن تحرق فروة رأسك وتؤدي إلى تساقط الشعر بشكل دائم إذا لم تكن حريصة.