الامارات | رحلة غامرة في دبي.. تجمع بين الصوت والضوء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتواصل فعالية أضواء دبي حتى 29 يناير 2023، مُتيحة للزوّار مشاهدة المزيد من التشكيلات الضوئية لكبار الفنانين والاستوديوهات في حي دبي للتصميم ونخلة جميرا.

وأشارت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إلى أن المهرجان يقدم عرضاً خاصاً يضم 10 تشكيلات ضوئية تفاعلية فريدة تقدم رحلة فنية غامرة تجمع بين الضوء والصوت في «سيتي ووك» خلال مهرجان دبي للتسوّق هذا العام، إذ يُقام العرض الخارجي بعنوان The Sparks Within احتفاءً بقوة ومرونة وإيجابية الضوء والصوت كرمز للتواصل بين الناس والأماكن والطبيعة.

ويمكن للزوّار الاستمتاع بمجموعة من التشكيلات الضوئية الفريدة في أرجاء «سيتي ووك»، مثل المنحوتة التفاعلية C/C من تصميم الفنانة آنجيلا تشونغ، بالإضافة إلى عمل فني باسم Nest للفنانين فيكاس باتيل وسانتوش غوجار، ومجسّم Never Ends من تصميم لويجي كونسول وفالنتينا نوفمبر، وsubmergence من تصميم سكويدسوب، إذ يقدم المجسّمان للجمهور تجربة ضوئية فريدة وغامرة.