الامارات | حفل جوائز الفيلم الهندي يعود إلى أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف حفل جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي (آيفا)، الحدث الدولي لصناعة الأفلام الهندية، عن قائمة الترشيحات الـ12 للجوائز التي ستوزع خلال الاحتفالية، التي ستنظم بنسختها الـ23 في جزيرة ياس بأبوظبي، خلال الفترة من التاسع إلى 11 فبراير 2023، بحضور أبرز نجوم بوليوود.

وتشتمل الفئات أفضل صورة، وأفضل إخراج، وأفضل أداء لممثل وممثلة بدور رئيس، وأفضل ممثل وممثلة مساعدة، إضافة إلى جائزة أفضل إخراج موسيقي، وأفضل قصة (أصلية)، وأفضل قصة (مقتبسة)، وأفضل كلمات أغنية، وأفضل مغني ومغنية بلاي باك. وانطلق التصويت العالمي أمس، وهو متاح للجميع.

وتتضمن قائمة الأفلام المرشحة عن فئة أفضل صورة: «بهول بهولايا.. الجزء الثاني»، و«دارلينغز» و«دريشيام - الجزء الثاني» و«غانغباي كاثياوادي» و«فيكرام فيدها». فيما تضم قائمة الأفلام المرشحة عن فئة أفضل إخراج: «بهول بهولايا - الجزء الثاني»، و«براهماسترا - الجزء الأول: شيفا»، و«دارلينغز»، و«غانغباي كاثياوادي»، و«مونيكا أو ماي دارلينغ»، و«روكتري: ذا نامبي ايفيكت».

أما المرشحات لجائزة أفضل ممثلة بدور رئيس، فهنّ: يامي غوتام (فيلم إيه ثيرسداي)، وتابو (بهول بهولايا جزء 2)، وأليا بهات (دارلينغز)، وشيفالي شاه (دارلينغز)، وأليا بهات (غانغباي كاثياوادي).

بينما المرشحون لجائزة أفضل ممثل بدور رئيس، هم: كارتك آريان (بهول بهولايا جزء 2)، وأبهيشك إيه باتشا شان (داسفي)، وأجاي ديفجان (دريشيام جزء 2)، وراج كومار راو (مونيكا أو ماي دارلينغ)، وأنوبام خير (ذا كشمير فايلز)، وهريثيك روشان (فيكرام فيدها).

فيما تضم قائمة المرشحات لجائزة أفضل ممثلة بدور مساعد: شيبا تشادها (بادهاي دو)، وموني روي (براهماسترا جزء 2: شيفا)، ونمرات كاور (داسفي)، وتابو (دريشيام جزء 2)، ورادهيكا إبتي (مونيكا أو ماي دارلينغ).

وتشمل قائمة المرشحين لجائزة أفضل ممثل بدور مساعد: أبهيشك بانيرجي (بهيديا)، وشاه روخان (براهماسترا جزء 1: شيفا)، وفيجاي راز (غانغباي كاثياوادي)، وأنيل كابور (جاج جوج جيو)، وسيكاندر خير (مونيكا أو ماي دارلينغ).

وتضم قائمة المرشحين لجائزة أفضل إخراج موسيقي: بريتام تشاكرابورتي (بهول بهولايا جزء 2) و(براهماسترا جزء 1: شيفا)، وسنجاي ليلا بهانسالي (غانغباي كاثياوادي)، وبوزي (نيرانجان دهار)، وكانيشك سيث وفيشال شيلك (جاج جوج جيو).

وتضم قائمة المرشحات لجائزة أفضل مغنية بلاي باك: جونيتا غاندي عن أغنية «ديفا ديفا» في فيلم (براهماسترا جزء 1: شيفا)، وشريا غوشال عن أغنية «راسيا» في فيلم (براهماسترا جزء 1: شيفا). إضافة إلى العديد من الجوائز ضمن الفئات الأخرى.

فيما تضم قائمة المرشحين لجائزة أفضل مغني بلاي باك: آرجيت سنغ عن أغنيتي «كيساريا» و«ديفا ديفا» في فيلم (براهماسترا جزء 1: شيفا)، وكانيشك سيث عن أغنية «رانجي ساري» الفلكلورية التقليدية في فيلم (جاج جوج جيو)، وأديتا راو عن أغنية «بيهني دو» في فيلم (روكتري: ذا نامبي ايفيكت). وينظم الحدث بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وشركة «ميرال»، المطور الرائد للوجهات والتجارب الغامرة.

• أفلام «براهماسترا - الجزء الأول: شيفا» و«غانغباي كاثياوادي» و«بهول بهولايا - الجزء الثاني» تتصدر قائمة الترشيحات.