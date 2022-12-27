7 طرق لتنظيف الأسنان في الوقت المناسب.. «ابتعد عن الأعواد»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

يرغب عدد كبير معرفة الطرق الصحيحة لتنظيف الأسنان، للعناية بها بشكل فعال، وتجنب حدوث مشكلات اللثة والأمراض الالتهابية المختلفة بمنطقة الفم، والتي تسبب إنزعاجًا وقت حدوثها، فضلًا عن تسببها في بعض المضاعفات الصحية.

وتتعدد طرق تنظيف الأسنان والتي يمكن القيام بها داخل المنزل في الوقت المناسب لها، ما كشف عنه موقع منظمة nhs البريطانية.

أفضل طرق تنظيف الأسنان

ويأتي من بين أفضل طرق تنظيف الأسنان الصحيحة في الوقت المناسب، ما نستعرضه في السطور الآتية:

1- يعد الوقت المناسب لغسل الأسنان، الذهاب إلى الفراش، والذي يستمر إلى دقيقتين.

2- نظف أسنانك بمعجون أسنان يحتوي على الفلورايد مرتين يوميًا، للمساعدة في الحفاظ على صحة أسنانك وفمك.

3- تأكد من تنظيف سطح جميع أسنانك.

كيف تغسل أسنانك بشكل صحيح؟

4 - يجب التأكد من تنظيف جميع أسطح أسنانك، والتي يجب أن تستغرق حوالي دقيقتين.

5 - تأكد من تنظيف الأسطح الداخلية والخارجية لأسنانك.

6 - لا تشطف فمك فورًا بعد غسل أسنانك بالفرشاة، حيث إنها ستزيل الفلورايد المركز من معجون الأسنان المتبقي.

7 - لا تستخدم أعواد الأسنان أو الخيوط أبدًا لإزالة الطعام العالق بين أسنانك، حيث قد تتلف اللثة ما قد يؤدي إلى الإصابة بعدوى.

هل يجب استخدام غسول الفم؟

- يمكن أن يساعد استخدام غسول الفم الذي يحتوي على الفلورايد في منع تسوس الأسنان، ولكن لا تستخدمه حتى لو كان يحتوي على الفلورايد، مباشرة بعد غسل أسنانك بالفرشاة وإلا فسوف يزيل الفلورايد المركز الموجود في معجون الأسنان المتبقي على أسنانك.

- اختر وقتًا مختلفًا لاستخدام غسول الفم، بعد الغداء مثلاً.

- لا يفضل تناول الأكل أو الشرب لمدة 30 دقيقة بعد استخدام غسول الفم بالفلورايد.